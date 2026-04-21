El Concello de A Coruña revisa al alza los precios de los residuos que tratará la planta de Nostián: el coste sube en 88,6 millones para que la concesión sea viable

La Junta de Gobierno Local de este miércoles aprobará el expediente de contratación de la planta de tratamiento de residuos de Nostián, que lleva años con el contrato caducado, y abrirá el procedimiento de adjudicación. Pero también cambiará las condiciones del futuro contrato, tras recibir, y estimar parcialmente, las alegaciones de tres empresas, entre ellas la actual concesionaria. Atendiendo al informe del Estado que advertía de que el planteamiento económico municipal no era viable, sube el coste de gestión de rechazo, de 72 a 94 euros.

También ajusta el canon que se pagará por tonelada a partir del tercer año de funcionamiento, de 104,5 a 112,6 euros, y se establecen nuevos precios dependiendo del volumen de residuos que tenga que procesar la planta. Si entran 132.000 toneladas o menos, el precio a partir del tercer año será de casi 131 euros. Si son 178.000 o más, se bajará a los 98,82 euros. La previsión de gasto para los 23 últimos años de concesión pasa de 10,03 a casi 13,9 millones por ejercicio, suponiendo un alto precio por tonelada, con lo que en conjunto hay un incremento de más de 88,6 millones de euros.