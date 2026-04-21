A Coruña acogerá el congreso MIS Internacional 2026

El congreso MIS International 2026, punto de encuentro profesionales entre organizadores de eventos MICE, se celebrará en A Coruña entre los días 27 y 29 de septiembre. El turismo MICE es el que engloba, según sus siglas en inglés, reuniones, incentivos, congresos y exposiciones.

El concejal de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro, intervino este miércoles en el acto de presentación del evento destacando el “enorme potencial da Coruña para consolidarse aínda máis no turismo MICE”. Además, agradeció la implicación de "todas as entidades e administracións que traballan en conxunto para que as actividades organizadas polos provedores teñan un retorno tanto individual como para a cidade”.

El MIS Internacional ya se celebró en grandes ciudades como Bilbao, Madrid, Sevilla o Barcelona y ahora recalará en A Coruña. Las reuniones tendrán lugar en el Hotel Meliá María Pita aunque también se desarrollarán en lugares como MEGA o el restaurante Árbore da Veira.

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En una nota de prensa, el Concello destaca que en la ciudad se celebraron en el pasado año 83 encuentros profesionales con más de 120.000 asistentes, el doble de eventos y un 20% más que el año anterior.