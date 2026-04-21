El creador de la abuela viral Visenta, Manuel Rosell, ofrece una charla en A Coruña sobre IA: "¿Qué pasa cuando algo que no existe nos dice cosas que son verdades?"

El creador de contenido, Manuel Rosell, posee una cuenta en TikTok con más de 500.000 seguidores y 4,7 millones de Me Gusta. Él no aparece, pero sí su avatar generado con inteligencia artificial, la IAIA Visenta, una anciana de 80 años que da lecciones de crianza y vida. La mujer habla claro, pese a ser una invención. Rosell ofrece este miércoles una conferencia en la sede de Afundación, en A Coruña, a las 19.00 horas y forma parte del ciclo Educación Siglo XXI.

¿La gente cae con frecuencia? Digamos, ¿se traga a la IAIA Visenta como real?

Al principio era brutal la gente que escribía, incluso ayuntamientos, pensando que era real y para que fuera a dar una charla ahí al ayuntamiento, a su pueblo... Era preocupante eso. Nunca se puede olvidar que Visenta es una pensionista y es una jubilada, además de ser una presuposición. A veces, para mostrar que es IA y no es real, sí que hago algunas cosas para que se vea que eso existe. A la gente le gusta.

¿Por qué se decidió a crear la IAIA Visenta?

Antes de la IAIA Visenta, tuve otra. En julio de 2025, comencé a juguetear con la inteligencia artificial. Ya lo hacía desde el primer momento en que salió, tanto con fotos como con vídeos. Me entretuve mucho ese verano. Entonces decidí generar un avatar, una persona artificial, que fuese un chico hablando de crianza de niños, porque es el tema que a mí me atañe ahora mucho. Tengo dos hijos de pequeños. El problema es que el programa me lo daba siempre en español latino. El chico era argentino, en concreto. Lo hice así porque consideré que estaba bien también, me gustaba. Comencé a subir ese contenido sobre crianza. En cosa de dos semanas, conseguí muchas visualizaciones, millones, y la cuenta se plantó al final de verano con 300.000 seguidores en TikTok. Pese al éxito, el avatar chocaba mucho conmigo culturalmente. Al final, yo estaba haciendo contenido para otro país. Justo ese mismo verano venía de pasar mucho tiempo con mi abuela y, en septiembre del año pasado, la estaba mirando a ella y estaba mirando al argentino y pensé: ¿y si hago una abuelita parecida a la mía? Ella era única cuando me decía las cosas, con esos tacos, con todas esas expresiones de antes. Una abuela valenciana. Me impactó ese pensamiento y me puse a generarla.

¿Cuándo estalló?

La estuve perfilando y probando cosas. Comencé a subir vídeos, estuve una semana subiendo algunos vídeos con un poquito de humor. Todo cambió cuando subí uno de crianza un jueves. La semana siguiente ya acumulaba 20 millones de reproducciones. Estaba en todas las televisiones, todas las radios. He seguido subiendo vídeos y hasta hoy.

¿Le importa poner la cara para esta conferencia? Usted, que ya tiene un avatar.

La comunicación me gusta mucho porque es algo que nunca he hecho bien. La IAIA Visenta tiene una comunicación muy directa, muy carnal, y es algo que me encantaría hacer. La paradoja es que hice un personaje para esconderme y ahora, por ejemplo, tengo que aparecer delante de un público, que me da mucho pánico. Aun así, creo que es interesante contarlo y quiero compartirlo. Estoy muy ilusionado, la verdad.

¿Y cómo enfoca esta charla?, ¿será como un taller para jóvenes?

No es una charla técnica. Voy a compartir tres instrucciones para distinguir lo real de lo falso. Voy a hablar un poco de la experiencia que he tenido estos meses con la inteligencia artificial, sobre todo con este personaje. Trabajar con Visenta me suscitó una pregunta: ¿qué pasa cuando algo que no existe nos dice cosas que son verdades? Aunque estamos de acuerdo con ellas. Es una pregunta compleja y yo tampoco sé cómo contestarla. En la charla comparto mis experiencias y, sobre todo, desde el lado humano, lo que he ido viviendo estos meses. Al fin y al cabo, es todo lo que puedo aportar.

¿Se ha formado específicamente para dar vida a Visenta?

No, no. Y eso lo digo en la charla. Yo no soy ningún hacker, ni sé cómo funcionaba, ni sé cómo funciona en gran parte a día de hoy. No tengo el truco para hacer una cosa viral. Tenía alguna idea, pero muy básica. Estudié cocina, hasta los 30 fui cocinero, y después me interesé por audiovisual. Sí, soy autodidacta. Lo único que he hecho fue algún curso de cine hace algunos años.

Desde el punto de vista de creador de contenido, ¿cómo está siendo la relación entre el mundo digital y la juventud?

Creo que lo que le sucede a los adultos, le pasa igualmente a los jóvenes, pero en otra escala y en otra dimensión. Estamos todos muy enganchados a los móviles y eso ya lo sabe todo el mundo, es un tópico, pero con el tema de la inteligencia artificial suceden varias cosas. La inteligencia artificial muchas veces nos hace vagos. Muchos jóvenes seguramente ya presentan trabajos en el instituto realizados con inteligencia artificial. Creo que hay que apoyarse en ella, está muy bien, porque es una herramienta nueva y es imposible ignorarla, pero debemos poner un pedacito de nosotros en ella, un pedacito bastante grande. Ser el conductor y no dejar que la máquina nos lleve. Se habla mucho de lo que está creciendo la inteligencia artificial y se habla poco de lo que está decreciendo la inteligencia humana. También por causa todas estas herramientas. Si dejamos que tome el control la máquina, pues ya estamos perdidos.

Visenta acumula medio millón de seguidores en TikTok, ¿qué mensajes le hacen llegar?

Lo que dice Visenta son verdades con las que muchísima gente se siente muy reconocida. Sobre todo al principio recibía muchos comentarios aludiendo a que el contenido está hecho con inteligencia artificial, pero da igual. Lo que importa es el mensaje. El espectador o la audiencia lo que experimenta, en todo caso, es ver a una abuelita. Hay quien sí se lo cree, por supuesto, pero hay quien no, pero da valor más al mensaje, a cómo es el avatar, si está bien hecho o está mal hecho. Evidentemente, si está mejor trabajado, pues el realismo se aprecia mejor y entra mejor. Lo que más les gusta creo que es la comunicación que tienen y la forma de decir las cosas.

¿Usted, a nivel humano, qué ha podido aprender de ella?

Una de las cosas que más me han marcado fue el momento en que empecé a explotar la cuenta. Me volví un adicto de los likes, de los seguidores, de las métricas; sobre todo de las métricas. Hasta que me petó la espalda un día y tuve que estar una semana sin poder hacer nada. Ahí aprendí. Estaba dejando un poquito mi vida familiar de lado. Los seguidores que más importan los tenía y tengo en casa, no estaban ahí en una pantalla. Eso es un castigo que me dio la vida. Un problema de pinzar bien toda la espalda y estar una semana fastidiado, bien fastidiado. Y aprendí.

La IAIA Visenta funciona casi como una figura de autoridad moral, ¿juega con esa responsabilidad?

La abuela salió por accidente, igual que el argentino que creé antes. Pero con la abuela, por lo que sea, la gente se reconoce más en ella. Todo el mundo tiene una abuela. El argentino era muy joven, hablaba de crianza, pero uno de los comentarios que más recibía era: "Este no tiene hijos". Sin embargo, poner a una abuelita en un escenario y llevarla a dar una conferencia hablando en plata, es disruptiva. Y la autoridad creo que es una de las bazas de Visenta. Una abuela de ochenta y pico años que ha vivido, ha tenido mucha experiencia. Tiene esa autoridad sobre temas de crianza y puede dar su punto de vista. Es mi personaje, pero yo soy el primero que muchas veces le tengo que dar el móvil a mis hijos. He creado este personaje, pero ese personaje no soy yo. Sí que tiene sesgo del creador, tiene cosas. A veces me siento como un jubilado haciendo contenido para personas mayores. Entonces intento llevarlo un poquito más a lo general. Siempre trabajo enfocado a padres y a cualquier persona que le pueda servir, no hay límites. Intento cuidar siempre por ese lado.

¿Cuáles son esos temas más destacados por Visenta?

Sobre todo, me centro mucho en dos vertientes. Uno es el tema de crianza, que a mí me afecta directamente porque estoy en mitad ahí con mis hijos de dos y de cinco años. Hablo mucho, bueno, ella habla mucho del uso de la tecnología, especialmente de las pantallas. El tiempo que pasamos los adultos con las pantallas y el tiempo que pasan ellos conmigo. También tengo otro nicho que son los límites personales. Eso me afecta mucho porque soy una persona que en mi vida he puesto límites. Me ha costado mucho poner límites y así me ha ido durante mucho tiempo.