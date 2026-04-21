ENKI logra la iniciación al deporte adaptado con más de 150 préstamos de material en el pasado año

Más de 200 personas y sus familias pueden acceder a material deportivo para poder acercarse al deporte adaptado gracias a la Fundación ENKI. Así lo asegura la entidad en una nota de prensa, en la que destaca que su programa de préstamo de material deportivo adaptado ENKI facilita que deportistas puedan probar, aprender y entrenar con seguridad y continuidad.

“Sabemos que ese es el primer paso para engancharse al deporte, adquirir autonomía y, en algunos casos que conocemos, dar el salto a la competición”, explica la directora de la Fundación ENKI, Carmen Touza.

Según explican en una nota de prensa, desde 2023, año en el que la Fundación comenzó su registro oficial de préstamos, se han realizado un total de 229 préstamos. Solo en 2025, se realizaron 150, lo que supone un crecimiento del 400% respecto a 2024. "Nos reafirman en que existía una falta de equipamiento para permitir a las personas con discapacidad poder disfrutar del deporte”, explica Carmen Touza. “En ENKI sabemos que la iniciación deportiva es mucho más que empezar a practicar un deporte: es abrir una puerta a la participación social”, ha destacado, y “con el material adecuado, el deporte deja de ser un ‘imposible’ y se convierte en una experiencia alcanzable”, ha continuado.

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Este programa es totalmente gratis para los usuarios. “Necesitamos que más gente conozca nuestro banco de préstamos para que puedan disponer de nuestros materiales deportivos y acompañamiento para poder disfrutar de la actividad deportiva”, ha explicado Touza.