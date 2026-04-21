Una estudiante de A Coruña logra el segundo premio de Fotografía en la XIII Olimpiada Filosófica de España
La alumna del IES Urbano Lugrís, Saray Sande Sebelón, presentó una imagen titulada Ducha, reflexionando sobre el tema común en todas las categorías: la locura
La alumna del segundo curso de Bachillerato del IES Urbano Lugrís de A Coruña, Saray Sande Sebelón, obtuvo el segundo premio en la modalidad de Fotografía en la XIII Olimpiada Filosófica de España. El certamen se celebró en Ciudad Real los días 17 y 18 de abril de 2026. El tema central de esta edición y común a todas las modalidades, tanto disertación filosófica, dilema moral, fotografía como vídeo, fue La locura. Don Quijote en tiempos modernos.
La coruñesa Saray Sande presentó y defendió ante el jurado su obra, titulada Ducha, acompañada de la reflexión: «E se a loucura non fose a auga, senón o intento de non mollarse?». Su propuesta reinterpretaba el concepto de locura desde una mirada poética y le valió finalmente el segundo premio. "Nos sentimos muy orgullosos del logro alcanzado", expresó la vicedirectora del IES Urbano Lugrís, María Díaz Díaz.
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