Una estudiante de A Coruña logra el segundo premio de Fotografía en la XIII Olimpiada Filosófica de España

La alumna del segundo curso de Bachillerato del IES Urbano Lugrís de A Coruña, Saray Sande Sebelón, obtuvo el segundo premio en la modalidad de Fotografía en la XIII Olimpiada Filosófica de España. El certamen se celebró en Ciudad Real los días 17 y 18 de abril de 2026. El tema central de esta edición y común a todas las modalidades, tanto disertación filosófica, dilema moral, fotografía como vídeo, fue La locura. Don Quijote en tiempos modernos.

La coruñesa Saray Sande presentó y defendió ante el jurado su obra, titulada Ducha, acompañada de la reflexión: «E se a loucura non fose a auga, senón o intento de non mollarse?». Su propuesta reinterpretaba el concepto de locura desde una mirada poética y le valió finalmente el segundo premio. "Nos sentimos muy orgullosos del logro alcanzado", expresó la vicedirectora del IES Urbano Lugrís, María Díaz Díaz.