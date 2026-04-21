La Fundación Marta Ortega exhibirá este verano en A Coruña la obra de Paolo Roversi, un referente de la fotografía de moda

A Coruña refuerza su vínculo con la vanguardia de la fotografía internacional este verano a través de la obra poética de Paolo Roversi. La Fundación de Marta Ortega ya tiene protagonista para su gran apuesta artística del periodo estival. El italiano Paolo Roversi expondrá su obra Doubts en el Centro MOP de A Coruña, en el muelle de Batería, desde el 20 de junio hasta el 20 de septiembre. La muestra combina fotografías icónicas de su carrera con piezas nunca antes vistas. De este modo, la ciudad herculina acoge un recorrido exclusivo por el particular universo de este maestro de la luz.

Marta Ortega, presidenta de la Fundación, celebra esta nueva cita con el arte internacional en la ciudad. "He admirado la fotografía de Paolo desde siempre, por lo que para mí supone un inmenso placer presentar aquí, en A Coruña, esta fantástica exposición", asegura en un comunicado. Ortega define la cita como la segunda muestra de verano de la entidad y la valora como "un regalo maravilloso" para los coruñeses.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Roversi posee un estilo inconfundible en la industria de la moda y la fotografía. El autor se considera a sí mismo un artesano y concibe su estudio fotográfico como un taller y un refugio al margen del tiempo. Allí moldea la luz, el flash y el desenfoque para dotar de vida a sus imágenes, e incluso abraza lo accidental como parte del proceso creativo.

'Sara Grace', Paris, 2018 / Paolo Roversi

La exposición transformará la nave del Centro MOP en varias secciones interconectadas. Estos espacios exploran conceptos como la sombra, la presencia, la gracia o la belleza a través de sus famosos retratos. Además, la muestra refleja su fascinación por las posibilidades experimentales de la cámara Polaroid.

La fundación ya apostó en los últimos años en el legado de figuras como Annie Leibovitz, Peter Lindbergh, Steven Meisel y David Bailey. Aquellas exposiciones atrajeron a un público numeroso y situaron a A Coruña como una parada obligatoria para los amantes del arte y la moda a nivel global. Paolo Roversi sigue esta senda con una propuesta fotográfica nueva.

Talento joven gallego como antesala

Antes del desembarco del artista italiano, el talento local tomará el relevo en las instalaciones. El Silo del Centro MOP presentará la tercera edición de la muestra Future Stories entre el 13 de mayo y el 3 de junio.

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Esta exposición colectiva mostrará los proyectos de cuatro jóvenes fotógrafos gallegos. Estos artistas recibieron una beca de la Fundación MOP en 2025 para formarse durante cuatro meses en la prestigiosa Fondazione Sozzani de Italia, donde además crearon los proyectos artísticos que expondrán en el muelle de Batería. Ahora, el público coruñés podrá disfrutar de su evolución artística y talento creativo en casa.