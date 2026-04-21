El Hospital HM Modelo estrena Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria diseñada para optimizar la atención médica

El Hospital HM Modelo inauguró este martes su Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) con la asistencia del presidente del grupo, Juan Abarca, y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. La unidad supuso una inversión de 3,5 millones de euros y ampliará la oferta asistencial del centro al sumar cuatro nuevos quirófanos a los once existentes hasta ahora.

Está ubicada en la planta -1, anteriormente ocupada por las consultas externas, que se trasladaron a principios de 2025 al Policlínico HM Ronda de Nelle. Abarca se mostró muy satisfecho con esta iniciativa, de la que destacó que “no sólo estamos hablando de más quirófanos y más habitaciones, sino que se trata, además, de un espacio diseñado de la mano de nuestro equipo médico, atendiendo a todos sus requerimientos".

El nuevo bloque quirúrgico contará con luz natural al estar situado en torno al patio central acristalado de la parte más moderna del Hospital HM Modelo y ocupa más de 855 metros cuadrados, en los que se distribuirán una sala de reanimación, tres quirófanos, una sala híbrida (quirófano y hemodinámica) y nueve habitaciones completas con baño y telemetría, además de las dependencias de apoyo necesarias.