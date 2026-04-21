¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 21 de abril

Salud de cuidadores de enfermos de alzhéimer

La doctora Ana Díaz Cortés imparte su Escuela de cuidado y salud para gestionar el estrés y acompañar a los que apoyan a pacientes. La inscripción es gratuita, en escolasaude.sergas.es o en el teléfono 629.158.784.

16.00 horas. Fundación Paideia Galiza (María Pita, 17).

Versión original de un filme de Fassbinder

La Filmoteca de Galicia dedica este mes a un ciclo de Guillermo Galeo y repasa la obra de Fassbinder. A las 20.30 horas se emite Todos nos llamamos Alí, del director, y a las 18.00 Reassemblage de Minh-ha.

20.30 horas. Filmoteca de Galicia (Durán Loriga, 10).

Recital de American String Quartet

La Sociedad Filarmónica de A Coruña ofrece una nueva cita de su temporada de conciertos de cámara con una actuación de la formación, creada en 1974 y vinculada a instituciones como la Manhattan School of Music

20.00 horas. Teatro Rosalía de Castro (Riego de Agua, 37).

Actuación de alumnos del Conservatorio

Estudiantes de la institución superior ofrecen un concierto de piano y guitarra, de entrada libre hasta completar aforo. Forma parte del Notas y Hogueras de la Asociación de Meigas de las Hogueras de San Juan.

20.00 horas. Sporting Club Casino (Real 83).

Charla sobre la lucha con los efectos de la edad

El presidente de la Real Academia de Medicina de Galicia, Francisco Martelo, ofrece la conferencia Envejecer sin hacerse viejo, organizado por la Asociación Amas de Casa Consumidores y Usuarios.

18.00 horas. Sporting Club Casino (Real, 83).

Recopilación de la obra de Francisco Llorens

Un total de 27 obras del pintor coruñés, nacido en 1874 y muerto en 1948, se exponen de manera gratuita. Llorens, figura del Rexurdimento, está considerado el primer paisajista gallego y fue discípulo de Sorolla.

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11.00 a 14.00 y 17.00 a 20.00 horas. Fundación Barrié (Cantón Grande, 9).