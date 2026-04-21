Los informáticos gallegos premian a la profesora coruñesa Virginia Mato
Recibirá la distinción Ada Byron por su labor en el campo tecnológico
El Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia concedió el Premio Ada Byron de este año a la coruñesa Virginia Mato, ingeniera informática por la Universidade da Coruña y profesora en la misma, quien recibirá esta distinción el 12 de junio en Santiago. Desde 2021 dirige la Cátedra Aldaba-WIB, que impulsa iniciativas para dar visibilidad a las mujeres en las nuevas tecnologías.
Mato afirma que el estudio de la Informática se ha hecho más transversal en los últimos años, de forma que se incorpora formación de áreas como inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad.
“Trasladamos ao estudantado unha maior conciencia do impacto real que ten a tecnoloxía na sociedade. Xa non se trata só de desenvolver ferramentas, senón de entender para que se utilizan e como inflúen en ámbitos tan diversos como a saúde, a educación ou a sustentabilidade”, indica Mato
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