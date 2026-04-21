Laura Castro, primera catedrática de Construcciones Navales en la Universidade da Coruña y segunda en España

La betanceira Laura Castro Santos, ingeniera industrial y doctora internacional, es la primera mujer que ocupa el cargo de catedrática en el área de Construcciones Navales de la Universidade da Coruña y la segunda en España dentro de esta carrera. Castro es coordinadora del grupo de investigación Materiales y energía renovable para ingeniería, medioambiente y sostenibilidad del Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (Citeni) del Campus Industrial de Ferrol y profesora de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol.

La nueva catedrática hizo un máster de Ingeniería Marítima en la Universidade da Coruña, otro de Gestión y Comunicación de la Responsabilidad Social Empresarial en la de Santiago, otro de Prevención de Riesgos Laborales en la Camilo José Cela y un posgrado de Iniciación Profesional en la Empresa en la Autónoma de Madrid.

Castro realizó estancias de investigación en el Laboratório Nacional de Energía e Geología y en el Centre for Marine Technology and Ocean Engineering, ambos en Lisboa. Su trabajo aborda el estudio técnico y económico de las energías renovables marinas, como la eólica marina, la generada por olas, los sistemas híbridos y la solar marina.

Recibió el Primer Premio del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia en 2009, el Premio al Mejor Póster en el Congreso DeepWind en Noruega en 2013 y el de Investigación González Llanos en Ingeniería Naval en 2014. En 2025 fue una de las diez personas elegidas para participar en el Programa Emparejamiento Científico con el Congreso de los Diputados.

En 2024 y 2025 fue incluida en la lista de la Universidad de Stanford Universty que identifica al 2% del personal investigador más influyente a nivel internacional en sus áreas de trabajo.