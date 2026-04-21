Terrazas secretas en A Coruña: las 6 joyas de barrio favoritas de los vecinos (de Lonzas a O Portiño) para merendar al sol esta primavera

Las terrazas que se asoman a la Marina o el Copacabana, con sus grandes cristaleras junto a los Jardines de Méndez Núñez, son puntos clásicos de encuentro en A Coruña. Pero, más allá del centro neurálgico de la ciudad, los barrios ocultan verdaderas joyas al aire libre, en las que se puede disfrutar de un refresco o un café sin renunciar al sol ni a las vistas.

La mayoría se encuentran cerca de zonas verdes u ofrecen una magnífica panorámica del mar sin cruzarse en el camino con las olas de cruceristas que desembarcan en el puerto. Pero, además de la estética, estas bonitas terrazas de barrio de A Coruña tienen otros puntos fuertes, como música en directo, carta abierta todo el día o la tapa gratis que los coruñeses esperan religiosamente junto a su consumición.

La Marítima, el mirador con "los atardeceres más instagrameables"

Vistas desde la terraza de La Marítima, en el paseo marítimo de A Coruña. / Google Maps

Si uno busca una terraza tranquila con una de las vistas más azules de A Coruña, debe dirigirse indudablemente a La Marítima. Y su nombre da una clara pista del porqué, ya que se abre directamente al Atlántico desde el número 2 del paseo marítimo.

En sus mesas uno puede tomar algo sin perder de vista el océano o disfrutar de un desayuno o una comida con una variedad de ensaladas, pescados, pizzas y dulces a elegir. Además, la consumición nunca viaja sola en la bandeja: siempre le acompaña una tapa gratis que -eso sí-, conviene proteger de las palomas más atrevidas que busquen llevarse su ración ante los ojos de los despistados.

Desde el establecimiento se describen como un espacio "singular", sin pretensiones, pero con un gran aliciente: las puestas de sol de las que disfruta su clientela. Aseguran que en La Marítima es "donde los atardeceres son más que instagrameables", por lo que conviene acudir cerca del ocaso para comprobarlo en persona y ver morir el sol con una cerveza.

El de Norman, la joya de Os Castros asomada a la ría

El de Norman, en Os Castros. / YouTube/@LuisMaVzla

Aunque durante años portó el rótulo de Miramar, eran pocos en el barrio de Os Castros los que le llamaron así, hasta que el tiempo le devolvió su nombre. Hablamos de El de Norman, una cafetería ubicada en el número 185 de la Avenida de Oza, que volvió al ruedo el verano pasado tras un tiempo con la persiana bajada.

Su exterior en esquina es otra de las terrazas con encanto de A Coruña que puede presumir de vistas espectaculares. Desde ella, la clientela tiene una panorámica de postal, en la que se enmarca el puerto de Oza plagado de veleros.

Si bien no es un rooftop como el ya conocido bar de la azotea del Bellini, en Elviña, estar en esta cafetería da una sensación semejante. Además, cuentan con la inestimable tapa de chile de María, la esposa del famoso Norman, que ha enseñado a los nuevos gerentes la receta de este plato mágico que tanto conquista a los vecinos.

Delirium, el refugio de los cerveceros en el Paseo de Los Puentes

La parte de atrás de la Cervecería Delirium, abierta al parque. / Cervecería Delirium

Es difícil que un verdadero amante de la cerveza no tenga fichado el Delirium. Y que no conozca su terraza, abierta por la parte de atrás a un parque infantil que los padres agradecen.

Esta cervecería tiene suficientes tipos de esta bebida a base de cebada como para satisfacer a sus fans más acérrimos durante todo el año. Conviene tenerla en mente especialmente en San Patricio, cuando se suma a la lista de establecimientos que celebran este festejo irlandés en la ciudad.

La Cantina de Adormideras, un oasis musical junto a la plaza

La terraza de la Cantina de Adormideras, en A Coruña. / Google Maps

Mucho sol, zonas verdes y una cocina abierta para comer "a cualquier hora del día". Eso es lo que ofrece La Cantina de Adormideras, un remanso junto a la Plaza de Santa María, en la que los más pequeños pueden jugar mientras los mayores se relajan bajo el cielo despejado.

Además de sus callos y su tortilla, este establecimiento ha cautivado al barrio con sus sesiones vermú de música en directo. Los estilos van variando cada fin de semana para satisfacer todo tipo de gustos, lo que convierte estos conciertos en un buen modo de descubrir música nueva y pasar un día de primavera diferente.

Fechorías, el jardín más secreto de Lonzas

En Lonzas, junto a la comisaría de la Policía Nacional, se encuentra una de las terrazas más especiales de A Coruña. Se trata de un gran jardín oculto a los ojos de los transeúntes, con mesas de colores dispuestas sobre el césped y una frondosa parra para protegerse durante los días más calurosos del año.

Para iluminar este mágico rincón de la ciudad, la propietaria, Beatriz López, ha colgado largas filas de bombillas que le dan al enclave un aire incluso más romántico. En el interior, lo alternativo sigue siendo la norma: hay materiales reutilizados, luces, telas y, sobre todo, un derroche de color en cada esquina, alejando este establecimiento de las líneas limpias y sobrias de los cafés más normativos del centro.

Especialmente recomendable es su vermú, que los vecinos toman en el exterior del bar mientras se caldean con los rayos del mediodía. Si se tiene hambre, el local siempre añade a la bebida una tapa, y también cuenta con una buena oferta de comida casera con platos típicos como el pulpo o el churrasco.

Food Tribu, el pícnic más bonito de O Portiño

Food Tribu, en O Portiño. / Food Tribu

Para sentirse como en un camping en medio de la naturaleza, nada mejor que Food Tribu. Si bien estrictamente hablando no se trata de una terraza, sí cumple funciones muy semejantes, despachando comida y bebida para disfrutar en el exterior frente a uno de los mejores atardeceres de la ciudad.

Y es que esta foodtruck de productos artesanos se encuentra a poca distancia de la conocida como Ventana del Atlántico, famosa en A Coruña por sus puestas de sol. A su alrededor hay mesas y balas de paja en las que sentarse a degustar una oferta gastronómica de lo más variada: desde hamburguesas hasta bocadillos, perritos calientes y opciones para personas con dietas especiales.