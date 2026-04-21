Órdago femenino en A Coruña: victoria al mus con nombre de mujer

La del 11 de abril fue una velada de trasnoche para Ángeles Seijas y Ruth Fernández. No por salir de fiesta, sino para llevarse a casa una pequeña conquista: las dos amigas y reinas del mus, tras más de quince horas reñidas de juego, fueron derrotando a 40 parejas para coronarse vencedoras del V Memorial José Luis López 'Cabezal', celebrado en el Sporting Club Casino de A Coruña. "Las mujeres somos una rara avis en el mus, somos muy escasas", comenta Seijas. Camaradas desde la juventud y compañeras de cartas, es la primera vez que ganan un torneo juntas, y la primera que Seijas lo gana con una pareja femenina.

Cuando estrenaban la veintena, tenían por tradición juntarse con un grupo de amigos en la calle San Roque, en A Coruña. "Éramos de la peña Dino's, parábamos siempre en el mismo bar, y empezábamos a jugar a las cartas", explica Seijas. "Ángeles y yo nos hicimos amigas en la cafetería Dino's. Hicimos una pandilla muy grande, y ahí es donde jugábamos las partidas al mus, al chinchón...", añade Fernández.

Tras un tiempo alejada de las cartas, Fernández reanudó su pasión recientemente de mano de Seijas, casi como si no hubieran pasado los años y siguieran siendo aquellas jóvenes navegando a las puertas de la edad adulta. "Tengo dos hijos, y me dediqué a ellos. Cuando el mayor creció, luego tenía al pequeño. Este año lo retomé con esta amiga mía, y entramos en un equipo, que aquí hay Liga de Mus", señala. Empezó a coger ritmo gracias al equipo de cartas del Deportivo Ciudad, con Pachi Dopico como delegado. "Hay partidas de la Liga todos los fines de semana", relata Fernández.

En esta liga, la presencia de mujeres es anecdótica. Aunque no es tan extraño ver parejas mixtas —de mujer y hombre—, las duplas exclusivamente femeninas escasean. "En la liga de A Coruña son tres equipos, más o menos unas 156 personas. Y, entre ellas, las mujeres somos 16. En los torneos, lo mismo; hay alguna pareja mixta, pero a lo mejor de 40 parejas, solo tres o cuatro son femeninas", indica Seijas.

Los prejuicios acompañan, por desgracia, a envidos y lances. "Me acuerdo de uno de mis primeros torneos en Odilo [calle de la Torre]; vamos, a alguno le faltó mandarme a casa a fregar, prácticamente [ríe]. Había algunos que nos respetaban, pero otros no. De hecho, posteriormente, de alguno de esos me gané el respeto. Pero al principio era como: '¿a qué vienen estas aquí?'", recuerda Seijas. "El mus es un juego bastante competitivo, a todo el mundo le gusta ganar, eso es obvio. Pero sí que hay veces que para los hombres, si ganas tú, es porque coges cartas, y si ganan ellos, es porque juegan bien", añade Fernández.

Quince horas de emoción

El del sábado, 11 de abril, fue el segundo torneo al que se enfrentaban juntas esta temporada, y el primero que ganaron. "En otro que jugamos hace unos meses en el Club del Mar quedamos terceras", refiere Fernández. Desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la madrugada estuvieron intercambiando miradas, gestos y señas secretas hasta hacerse con el oro en el Sporting Club Casino de A Coruña.

"Jugamos diez u once partidas, por lo menos. Las partidas de mus son a cuatro, pero en los torneos solo la final se hace a cuatro. Se juega a quien llegue antes a tres, que es un poco más dinámico, y ponen tiempo para que no se alargue mucho. 50 minutos cada partida", detalla Fernández. "Estábamos muertas. Porque claro, para llegar a la final tienes que jugar muchas partidas, porque vas eliminando parejas, hasta que quedan las cuatro mejores, que no han perdido ninguna, o que perdieron como mucho una o dos partidas", aclara Seijas.

De los 84 jugadores del torneo del sábado, Seijas calcula que en total serían unas diez mujeres; por eso, la victoria fue doblemente dulce. "Ganarlo por fin me hizo mucha ilusión, y sobre todo porque lo hice con ella, porque generalmente jugaba con pareja masculina", confiesa Seijas, con quien concuerda Fernández: "Fue una emoción muy grande; más que el premio, el prestigio, a lo mejor, de que por lo menos ya te respeta alguien".

Y, por supuesto, la recompensa: artículos para abrir el apetito como una paleta de jamón, chorizo ibérico y botellas de vino, acompañados de dos cheques regalo de Viajes El Corte Inglés, de 400 euros cada uno. Con el triunfo en casa, Seijas aprovecha para lanzar una petición: "Que se reinvente el mus en A Coruña. En otras ciudades hay una pasión por el mus enorme, y aquí falta un poco que a la gente joven le guste. Es como que ya se perdió, y eso nos da un poco de pena, porque no hay regeneración. Es una pena que se pierda, porque es muy divertido y además socializas", apunta.