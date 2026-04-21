Pescadería, un reclamo para inversores en edificios de pisos turísticos en A Coruña

El proyecto de Starcoproperty para el Cantón Pequeño se suma al de Inverfago, matriz del grupo Finca Montesqueiro, que plantea una actuación parecida a solo unos metros, también en el Cantón Pequeño. En este caso se trata de los números 24 y 25 y el bajo y la primera planta del 23, que también pretenden ser transformados en apartamentos turísticos mediante una unión funcional. La comisión del Pepri expresó su rechazo porque se preveía la desaparición del patio del 24 y, especialmente, la escalera, que considera “de especial interés”.

San Andrés es el escenario de otro proyecto, ya que los números 45 y 47 de la calle, frente a la iglesia castrense, albergarán 16 viviendas turísticas que serán promovidas por Esférica Inversiones, empresa propietaria del edificio de avenida de la Marina, 30, que contiene otros once alojamientos de este tipo.

La comisión del Pepri rechazó otra iniciativa en la zona, el hotel que José Souto planteó abrir en el inmueble de Puerta Real en el que se encontraba la residencia de estudiantes de las Inmaculadas, que se lo vendieron al empresario tras el cierre de las instalaciones. Los técnicos recordaron que tiene un uso dotacional y que se prohíbe su destino a fines residenciales y turísticos.

La concentración de estas intervenciones en el barrio de Pescadería confirman el interés de los inversores por esta parte de la ciudad para la creación de bloques de viviendas turísticas, aunque también son numerosos en la zona los pisos individuales dedicados a esta misma actividad.