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El PP defiende derogar la zona tensionada para revitalizar el mercado de vivienda en A Coruña

Propone tambén agilizar las licencias de construcción y aumentar las ayudas para rehabilitación

Miguel Lorenzo

Miguel Lorenzo / LOC

RAC

A Coruña

El Partido Popular exige “soluciones reales y eficaces” al Concello sobre el problema de la vivienda, entre las que figuran derogar la zona tensionada, agilizar los permisos de construcción y de rehabilitación, colaborar con el resto de administraciones y con la empresa privada para construir nueva vivienda, y aumentar las ayudas para rehabilitar las más de 20.000 viviendas vacías para que entren en el mercado de alquiler.

El portavoz del PP coruñés, Miguel Lorenzo, reclama “alejarse de medidas populistas y afrontar el problema de frente, como hace la Xunta con la construcción de cinco mil viviendas en la ciudad”. Asegura que nada se sabe sobre las  prometidas en A Coruña por el Gobierno central y que el local “se limita a anuncios vacíos o a medidas ineficaces”.

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