Repsol descarga buques de crudo procedentes de México y Venezuela en A Coruña para producir combustibles
Esto reduce la dependencia de España de rutas como el Estrecho de Ormuz
Europa Press
Repsol ha descargado dos buques de crudo pesado procedentes de México y Venezuela en A Coruña, producto que las refinerías de la energética en el país transformarán en combustibles, en el actual contexto de crisis por el conflicto en Oriente Próximo.
De esta manera, el grupo dirigido por Josu Jon Imaz implementa medidas para gestionar la producción y la logística de sus cinco refinerías en España, informó la compañía.
Gracias a la flexibilidad de su sistema de refino avanzado, uno de los más eficientes de Europa, la compañía es capaz de tratar unos 60 tipos de crudo y reducir la dependencia de España a rutas como Ormuz.
Repsol cuenta con un total de cinco complejos industriales (refinerías) en España, situados en ubicaciones estratégicas como A Coruña, Cartagena, Bilbao, Puertollano y Tarragona.
Estos centros industriales están especializados en el refino de petróleo y la producción de química y se encuentran en un proceso de transformación hacia la producción de combustibles renovables y materias primas bajas en carbono.
- RC Deportivo - CD Mirandés, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Yeremay, Noubi y Riki, titulares
- A la venta Bambina, la discoteca que marcó la noche de Santa Cristina en los 90
- Del primer Zara del mundo a supermercado Dia: el emblemático local de Juan Flórez, en A Coruña, ya tiene nuevo inquilino
- Oleiros se niega a 'regalar dinero público' para que el 1A llegue a Santa Cristina
- Un juzgado de A Coruña perdona casi medio millón de euros a un empresario arruinado por la negligencia de sus socios
- El profesor de la UDC Carlos Jiménez, premio a la Excelencia en Química de Productos Naturales
- Javier Carrá Abad: 'En Londres tengo mucha calidad de vida, pero siempre pienso en volver a A Coruña
- La Policía Nacional investiga como homicidio el hallazgo de un cadáver en A Coruña, en Os Mallos