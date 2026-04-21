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Repsol descarga buques de crudo procedentes de México y Venezuela en A Coruña para producir combustibles

Esto reduce la dependencia de España de rutas como el Estrecho de Ormuz

Instalaciones de la refinería de Repsol en A Coruña.

Instalaciones de la refinería de Repsol en A Coruña. / LOC

Europa Press

Repsol ha descargado dos buques de crudo pesado procedentes de México y Venezuela en A Coruña, producto que las refinerías de la energética en el país transformarán en combustibles, en el actual contexto de crisis por el conflicto en Oriente Próximo.

De esta manera, el grupo dirigido por Josu Jon Imaz implementa medidas para gestionar la producción y la logística de sus cinco refinerías en España, informó la compañía.

Gracias a la flexibilidad de su sistema de refino avanzado, uno de los más eficientes de Europa, la compañía es capaz de tratar unos 60 tipos de crudo y reducir la dependencia de España a rutas como Ormuz.

Repsol cuenta con un total de cinco complejos industriales (refinerías) en España, situados en ubicaciones estratégicas como A Coruña, Cartagena, Bilbao, Puertollano y Tarragona.

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Estos centros industriales están especializados en el refino de petróleo y la producción de química y se encuentran en un proceso de transformación hacia la producción de combustibles renovables y materias primas bajas en carbono.

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