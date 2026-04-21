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La Fundación Ingada lanza Go TDAH, una aplicación para mejorar el manejo del trastorno

La herramienta gratuita registra la evolución de aspectos clave y ofrece pautas personalizadas para usuarios y familias

RAC

A Coruña

La Fundación Ingada, dedicada a la atención al Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), lanza la aplicación Go TDAH, de carácter gratuito y que permite mejorar el seguimiento y manejo cotidiano de este trastorno. Está dirigida a mayores de 16 años con TDAH, así como a familias y cuidadores de menores.

La aplicación, puesta en marcha gracias al apoyo económico de la Fundación Barrié mediante su iniciativa Más Social, registra la evolución de aspectos clave como la atención, la regulación emocional, la conducta, la autoestima o los hábitos de vida. Con los resultados obtenidos, proporciona pautas y recursos personalizados, como vídeos y guías prácticas, que ayudan a los usuarios a gestionar su día a día.

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GO TDAH incorpora además gráficos de evolución y un sistema de monitorización para visualizar los cambios a lo largo del tiempo, lo que aporta información valiosa tanto para usuarios y profesionales. La aplicación hace posible que la Fundación Ingada avance en su compromiso con la innovación social y la mejora de la calidad de vida de las personas con TDAH.

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