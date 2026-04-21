El tiempo en A Coruña: máximas disparadas y tormenta a la vista antes de una 'tarifa plana' de sol

A Coruña registrará hoy martes 21 de abril temperaturas máximas de entre 25 y 27 grados según los pronósticos de Meteogalicia y de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), así que los termómetros escalarán muy por encima de la media habitual para esta época del año en el área coruñesa. Esta anomalía llega acompañada de la previsión de chubascos de tipo tormentoso durante la segunda mitad de la jornada, así que a partir del mediodía habrá que prestar atención a los chaparrones que pueden descargar sobre el litoral coruñés, aunque el área costera de A Coruña queda fuera de las franjas del interior de las cuatro provincias gallegas que sí están hoy en aviso amarillo por tormentas.

En la ciudad de A Coruña y su área hoy el día comenzará con nubes que irán a más a partir del mediodía y que descargarán chubascos tormentosos durante la tarde. Las temperaturas máximas se disparan superando incluso los valores del pasado fin de semana --que ya fueron altos-- hasta alcanzar cotas de entre 25 y 27 grados en las horas centrales del día. Las mínimas rondarán los 11 ó 12 grados, así que la oscilación térmica será muy importante durante la jornada de este martes en el área coruñesa y el contraste térmico será muy notable.

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El tiempo en A Coruña los próximos días

¿Y cómo viene el resto de la semana? La respuesta es clara: en sus predicciones para A Coruña tanto Aemet como Meteogalicia pronostican días de tiempo estable, con escasa probabilidad de lluvias debido a la influencia de las altas presiones, así que los coruñeses tienen por delante, después de hoy, días de tiempo primaveral, con baja concurrencia de precipitaciones y con temperaturas que, tras el subidón de este martes, se normalizarán y regresarán a valores normales para un mes de abril en A Coruña, con máximas que rondarán los 20 grados y mínimas sin cambios. Esta bonanza meteorológica se mantendrá previsiblemente durante el fin de semana y por ahora las previsiones apuntan a que la próxima semana también empezará con tiempo muy estable, seco y soleado. Más información.