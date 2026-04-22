El aeropuerto de A Coruña crece con el cierre de Santiago: Alvedro gana rutas y plazas de parking desde este jueves por las obras de Lavacolla

Durante los 35 días del cierre de la pista de Lavacolla, entre este jueves, 23 de abril, y el 27 de mayo, Alvedro asumirá buena parte de la operativa desde Santiago y se convertirá de forma excepcional en el principal receptor de esos vuelos. El refuerzo afectará a destinos, tráficos de pasajeros, aparcamiento, taxis, autobuses y servicios internos del aeropuerto, que afronta un aumento de actividad inédito hasta ahora. Estas son las claves del aeropuerto de A Coruña a lo largo del próximo mes.

Destinos. Alvedro pasará de su oferta habitual de seis rutas a operar durante este periodo con once destinos. A los enlaces ya existentes con Madrid, Barcelona, Gran Canaria, Tenerife, Milán y Ginebra se sumarán cinco conexiones procedentes de la operativa habitual de Lavacolla: Palma de Mallorca, Sevilla, Málaga, Londres y París. Precisamente, Londres y Málaga son dos destinos que ha perdido A Coruña tras la marcha de Volotea. Además del aterrizaje de esas rutas, el aeropuerto coruñés también absorberá refuerzos en algunas conexiones ya activas, sobre todo en Barcelona y en los enlaces insulares.

Pasajeros. No existe por ahora una previsión oficial cerrada de viajeros adicionales, pero sí de vuelos. Aena calcula que en esos 35 días Alvedro pasará de los 856 vuelos inicialmente programados a 1.486, es decir, 630 más. Aunque no hay una estimación oficial de en cuántos pasajeros aumentará su tráfico Alvedro, desde la plataforma Vuela Más Alto estiman que en el pico máximo puede llegar a haber 8.000 pasajeros en un día. En el mes de mayo de 2025 Alvedro registró una cifra de 111.614 viajeros, lo que supone una media diaria de 3.600, por lo que el aumento apunta a ser alto.

Refuerzo de Aena. El aeropuerto coruñés lleva meses preparando un plan especial para absorber esta carga extraordinaria. Aena ha reorganizado los flujos de viajeros en la terminal, tanto en la zona pública como en embarque, y ha reforzado servicios clave como limpieza, mantenimiento, seguridad y atención a personas con movilidad reducida. También se ampliará el paso por filtros y se coordinará el dispositivo con el servicio de control aéreo. En los días de más presión se prevé superar los 50 vuelos, cuando la cifra habitual ronda los 34.

Aparcamiento. Uno de los principales cambios estará en el estacionamiento. Aena habilitará una bolsa provisional dentro del recinto aeroportuario que añadirá cerca de 700 plazas más en el lugar donde funcionó el estacionamiento provisional, junto a la carretera de Santiago. De esta forma, Alvedro pasará de unas 1.200 a más de 1.900 plazas disponibles durante el periodo de refuerzo. Ese aparcamiento complementario estará conectado con la terminal mediante una ruta peatonal y un autobús lanzadera gratuito. También se ampliará la superficie destinada a vehículos de alquiler, con alrededor de 60 plazas nuevas para responder al incremento previsto de demanda. En la web de Aena se permite reservar párking de larga estancia P1 con reserva. El precio de un día, por ejemplo del 1 al 2 de mayo, es de 16 euros, pero una reserva más larga, por ejemplo del 1 al 5, es de 30 euros.

Taxis. El plan también modifica de forma temporal la prestación del servicio de taxi. Durante el cierre de Lavacolla podrán operar en Alvedro todos los taxis de A Coruña que dispongan de licencia y autorización interurbana, y no solo el sistema limitado vigente hasta ahora. Además, se habilitará una nueva bolsa de taxis junto al aparcamiento general para ordenar mejor la espera y ganar fluidez en los accesos. La medida busca evitar cuellos de botella en los momentos de mayor concentración de llegadas.

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Buses. La Xunta reforzará la conexión por carretera entre Santiago y Alvedro mientras duren las obras. De lunes a viernes habrá seis salidas diarias por sentido entre la estación intermodal compostelana y el aeropuerto coruñés. También aumentará la oferta en sábados, domingos y festivos, con nuevos servicios para acompasar las llegadas y salidas de los vuelos desviados. Para los viajeros que partan desde A Coruña o lleguen por otros medios, se mantiene el autobús urbano al aeropuerto con alta frecuencia: cada 30 minutos en días laborables y cada hora en fin de semana.