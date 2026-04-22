Bárbara Grandío, una coruñesa en el Encontro Mundial de Humorismo de A Coruña: "Creo que la comedia viene de los grandes dramas"

La sexta edición del gran evento de humor arranca el jueves, 23 de abril, y trae a la escena coruñesa nombres como Eva Hache, Ignatius Farray, Facu Díaz, Galder Varas, Touriñán o Malena Alterio, entre otros. Desde mañana y hasta el 3 de mayo, más de 40 artistas de ámbito local e internacional harán reír al público con una oferta de 19 espectáculos y actividades paralelas. Más de la mitad de la programación troncal del EMHU son novedades: cuatro estrenos absolutos —como es el caso de Grandío—, y seis espectáculos que se presentan por primera vez en Galicia. A un día de comenzar el encuentro, varias de las funciones ya agotaron entradas. La programación está disponible en la página web emhu.es, donde también se pueden adquirir las entradas, o en ataquilla.com.

No tendría que estar aquí. La actriz Bárbara Grandío llegó a este mundo a través de un embarazo ectópico —cuando el óvulo fecundado se aloja fuera del útero, generalmente en las trompas de Falopio—, desafiando todas las leyes médicas. "No encuentro una cifra exacta para saber cuánta gente nace de esa manera. O sea, si lo buscas por mil sitios, te dicen que es imposible. Pero algo posible es, porque estoy aquí", relata Grandío. Tomando su extraña llegada al mundo como punto de partida, la actriz presenta el espectáculo Contra todo pronóstico en el Encontro Mundial de Humorismo (EMHU) el 25 de abril a las 18.00 horas, en la sede de Afundación de A Coruña.

Con una amplia trayectoria escénica, los inicios de Grandío se remontan a la compañía coruñesa Teatro del Andamio, cuando tenía 18 años. Participó en proyectos televisivos como Libro de familia, Lobos e cordeiros o A estiba, siendo el más conocido su papel como Sonia en La que se avecina. Recientemente se animó a escribir su primera serie, y ha dirigido cortos y "cosas pequeñitas". "Pero todavía llamarme directora o guionista no me atrevo", dice, riendo. También desempeña una labor formativa, con cursos intensivos de interpretación o acompañando en los procesos de casting.

Trae al Encontro Mundial de Humorismo el espectáculo Contra todo pronóstico. ¿Qué puede esperar el público que acuda a verlo?

En un inicio iba a ser un monólogo, pero me pareció como muy aburrido, y quería estar acompañada. Y tengo un compañero, en cada función viene una persona diferente. En A Coruña va a venir David Perdomo, y en Barcelona, donde estamos el 2 de mayo, [José] Corbacho. Va un poco sobre el inicio total de mi vida. Nací de un embarazo ectópico, que es estar fuera del útero. No encuentro una cifra exacta para saber cuánta gente nace de esa manera. Si lo buscas por mil sitios, te dicen que es imposible. Pero algo posible es, porque estoy aquí. Nunca le había hecho mucho caso a eso. Es como, vale, es algo diferente, algo curioso, pero lo tenía ahí, y desde hace un tiempo dije: 'Ostras, yo no tenía que estar aquí'. Todo lo que viene es regalado, entonces vamos a jugar con esto un poco y a contarlo, porque es algo bastante extraordinario. Y, a partir de ahí, recorro mi carrera, poniéndolo en comparación, sin tener nada que ver una cosa con otra, todo lo que nos piden a los actores con temas de imagen, canon estético... Todo lo que no tiene nada que ver con el trabajo, pero que influye y afecta mucho. Empiezo hablando de la rareza del nacimiento, y de la rareza que es intentar hacer tu trabajo sin que afecte el físico que tengas, sea el que sea.

¿Plantea el espectáculo, más allá de contar su historia personal, también como una crítica hacia la industria?

Sí, claro. Yo cuento anécdotas. Siempre digo que es como que yo te la dejo ahí y tú mismo ya vas a saber un poco por dónde va el tema. No doy mi opinión, te la cuento. Y yo creo que todos, en algún momento, nos hemos sentido raros, nos hemos sentido diferentes, nos han empujado de un sitio, nos han dicho que no encajamos por lo que sea. Y, cuando te lo dicen todos los días, ostras. Ahora es más fácil, que tengo 43 años, pero con 20 era más difícil decir: '¿Soy yo, que soy muy rara y soy el monstruo que me están diciendo, o son ellos que no tienen que estar opinando de algo físico para mi trabajo?'. Yo quiero reflejar lo que hay en la calle, y en la calle estoy yo también y un montón de gente. No soy modelo, ni lo pretendo. Ahí hay una cosa complicada que me gusta poner en valor y decir: 'Yo te cuento mi experiencia, tú ya me dirás'.

¿Considera que su improbable manera de llegar al mundo ha influido en su recorrido vital y profesional?

Supongo que de alguna manera. Al contarlo e intentar sacar fuerza de ahí cuando las cosas se ponen mal. Y lo que decía antes: 'Mira, si yo estoy aquí de regalo, pues vamos a tirar con lo que sea, y si aquí no me quieren, pues lo intento un poco más, porque total, ¿qué pierdo?'. Quizás para eso sí, para apoyarme yo en eso. No sé si es por eso, pero a mí me sirve de apoyo para decir: 'Vamos con todo, que total...'.

Llama la atención que contando un hecho que puede resultar trágico o dramático, escoja el humor como relato.

Tenía dos opciones: contarlo desde la literalidad máxima y el drama absoluto de que mi madre casi se muere, o darle la vuelta y decir: 'Nos tenemos que reír de esto, porque es surrealista'. Porque para mí es más terapéutico y más entretenido, y creo que para la gente también, el reírte y decir: 'Ostras, que esto que me están contando es un poco heavy'. Pero creo que la comedia viene de ahí, de los grandes dramas.

El primer invitado en A Coruña es David Perdomo. ¿Por qué él?

Como es la primera vez que hago algo tan mío, que decido yo todo, contar con amigos me parece la leche. Poder decir: 'Ya que lo voy a hacer, voy a estar a gusto, que la persona esté a gusto y conocerla'. Conozco a David desde hace veintipico años, desde los 18, y creo que no sabe esto. Ahora lo sabrá porque lo habrá visto en algún lado, pero nunca he hablado con él de esto. Sí que hablamos en su pódcast alguna cosa de esto de ser diferente, pero muy por encima, y me apetece profundizar con él, saber qué experiencias ha tenido, tanto en el trabajo como en la vida.

El día del espectáculo, él va a estar al mismo nivel que el público, en el sentido de que va a descubrir con ellos sus vivencias.

Sí. Yo con él no voy a hablar de nada [antes del estreno]. De hecho, como somos amigos, es como: 'Quiero que vengas, vale, voy, ya está'. Y él va a descubrir con el público la historia, y yo también voy a descubrir la suya en cosas que no le he preguntado jamás. Y que nos cuente lo que quiera, también, porque es una conversación entre los dos, realmente. El hilo conductor, o la guía, es esta historia y detallitos que yo voy a ir contando, pero es una conversación que se va a dar cada día de forma diferente.

Estrena la función en A Coruña. ¿Ha sido una decisión deliberada, de homenaje a la ciudad?

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No, no. Y de hecho me parece muy bonito que sea así, porque nadie lo había pensado de esta manera. O sea, yo empecé pensando en el espectáculo y creándolo todo, y surgió con la productora, con Etiqueta Negra, estrenar aquí. Me parece precioso hacerlo así, pero la verdad es que no estaba pensado.