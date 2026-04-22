El Concello de A Coruña aprueba la licitación de la remodelación de la avenida del Ferrocarril entre ronda de Outeiro y General Rubín

La Junta de Gobierno local de A Coruña dio luz verde este miércoles a actuaciones centradas en la obra pública, la mejora de equipamientos y la actividad administrativa municipal, con especial protagonismo para la avenida del Ferrocarril y el entorno de la futura estación intermodal. El concejal de Economía e Planificación Estratéxica, José Manuel Lage, subrayó que se trata de intervenciones pensadas para "humanizar e revitalizar" barrios como Os Mallos y A Sagrada Familia.

La actuación más destacada es la salida a licitación de la remodelación de la avenida del Ferrocarril entre la Ronda de Outeiro y la calle General Rubín, con un presupuesto base de casi 1,5 millones de euros y un plazo de ejecución de diez meses. Lage recordó que esta intervención completa otras ya realizadas o en marcha en el entorno, como la remodelación de la avenida da Sardiñeira y la conexión con la avenida de Arteixo. "Estamos diante de actuacións que supoñen máis de 5 millóns de euros en investimentos para humanizar e revitalizar os barrios máis emblemáticos da cidade", afirmó el concejal.

El edil insistió en que la intervención en la avenida del Ferrocarril está directamente vinculada a la nueva estación intermodal, llamada a convertirse en una de las grandes piezas de la movilidad coruñesa. Según explicó, el objetivo es adecuar toda la zona a los nuevos flujos de tráfico, integrar los accesos a la estación y mejorar al mismo tiempo la calidad urbana del entorno. "A nova estación supón unha mellora para o transporte de viaxeiros, pero tamén unha renovación da zona", señaló Lage, que situó 2026 como horizonte para culminar este proceso y abrir la puerta a que el nuevo espacio esté plenamente operativo en 2027.

Además de la modificación de la sección transversal de la avenida, el proyecto contempla la reorganización de la intersección con la Ronda de Outeiro para optimizar su geometría y mejorar tanto la seguridad vial como la fluidez del tráfico. El Gobierno local recordó también que estas obras se financian en parte con fondos europeos FEDER, dentro del Plan de Acción Integrada Conectar os Barrios, centrado en la regeneración urbana de Os Mallos y A Sagrada Familia. Lage defendió asimismo el impacto de otras inversiones recientes en movilidad, accesibilidad y red ciclista, en una ciudad que ya se aproxima a los 60 kilómetros de carril bici.

Patrimonio, educación y actividad económica

En la misma sesión, la Junta de Gobierno abordó la restauración integral del mausoleo de Sir John Moore, con una inversión de 160.170 euros a través de una subvención del Ministerio de Industria y Turismo y un plazo de ejecución de 30 días hábiles. La actuación busca revitalizar este enclave histórico mediante trabajos de limpieza y restauración sobre distintos elementos del conjunto, entre ellos las placas conmemorativas, la placa de mármol, las carronadas, los cañones de hierro y las esferas flamígeras, que serán desmontadas para recibir una nueva capa de pintura. "É unha actuación moi potente para poñer en valor un símbolo dun tempo e da nosa historia", resumió el concejal.

Otro de los acuerdos relevantes fue la licitación de la remodelación del patio del CEE Nosa Señora do Rosario, con un presupuesto de 107.420 euros y un plazo de ejecución de dos meses. El proyecto permitirá ampliar y renovar un espacio exterior que hasta ahora resultaba insuficiente para las necesidades del centro, incorporando una parcela colindante y mejorando la conexión entre las distintas áreas del nuevo patio, además de actuar sobre el cierre del recinto. En este punto, el edil volvió a reclamar una mayor implicación de la Xunta en el mantenimiento y modernización de los centros escolares de la ciudad. Sostuvo que A Coruña arrastra un déficit histórico de inversión autonómica en materia educativa y defendió la necesidad de articular un plan plurianual que permita corregir las carencias existentes. "A cidade, en termos de centros educativos, ten un déficit de investimento por parte da Xunta e iso debe corrixirse dunha vez por todas", manifestó.

La Junta de Gobierno dio cuenta también de la concesión de 264 nuevas licencias, entre urbanísticas, tramitadas por comunicado y de actividad. Entre ellas sobresale la autorización para adecuar un local de 1.236 metros cuadrados en la Ronda de Nelle destinado a un centro médico del grupo Quirón de cuatro plantas, con 24 consultas, garaje subterráneo y una inversión privada próxima al millón y medio de euros, en las instalaciones que hasta el año pasado ocupaba Sutega.