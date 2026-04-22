El Concello de A Coruña defiende que el nuevo contrato de Nostián aumenta la "seguridade xurídica" y el PP critica el aumento de costes

Tras un informe que advertía de que la planta municipal de tratamiento de residuos de Nostián sería inviable con las cuentas de la nueva concesión que proponía el Ayuntamiento y de alegaciones de empresas interesadas, el Concello ha aumentado lo que estima que pagará a la futura concesionaria de unos 273 millones de euros a, en el peor de los casos, más de 338,5. Según defendió este miércoles el portavoz municipal y edil de Hacienda y Planificación Estratégica, José Manuel Lage, los cambios se adoptaron tras una "consulta ao mercado" para mejorar el concurso de la planta, en precario desde 2020, y permitirán tanto "mellorar o contrato" como darle mayor "seguridade xurídica".

Lage defendió que el contrato, por 25 años, obligará a la empresa que entre a financiar una "modernización" de las instalaciones, que tienen "carencias" , y también se actualizarán de los métodos de trabajo, para que la planta sea más limpia y eficiente. Y, aunque recordó que la tasa de basuras que abonan los coruñeses está aumentando, en aplicación de la normativa, para pasar en 2029 casi el doble que en 2025, defendió que "estamos na parte baixa" de la tabla en relación a otras. El nuevo contrato, añadió, incluirá mejoras en los puntos limpios de la ciudad. Cuando se publique el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este miércoles que actualizó los costes, indicó Lage, se abrirá un periodo de 45 días para que las empresas presenten sus ofertas, y confió que para 2029 arranque la planta con instalaciones renovadas.

El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, afirmó este miércoles que el Concello "le da la razón al Ministerio de Hacienda cuando decía que el contrato original no era viable económicamente a pesar de que el Gobierno municipal lo negaba", y criticó la subida del gasto previsto. "El coste por gestión de los rechazos, la basura que no se recicla y que en la actualidad supone más de la mitad de la que llega a la Nostián, aumenta de 72 a 94 euros por tonelada, un 31% más", criticó el líder de los populares, que afirmó que Nostián sigue "sin cumplir la normativa europea de reciclaje" y enviando a vertedero más basura que la permitida.

Para los populares, el Gobierno local ha perdonado "sin ninguna justificación de los motivos" 7,3 millones de euros a la actual concesionaria, Albada, por un acuerdo a raíz de un conflicto judicial, y perdido diez millones de euros para modernizar la planta "porque no fueron capaces de licitar el nuevo contrato en plazo".