El Concello de A Coruña incoa expediente sancionador a un pub del centro por superar los niveles de ruido

La Junta de Gobierno Local de A Coruña ha dado luz verde este miércoles a la incoación de un expediente sancionador a un pub del centro de la ciudad por superar los niveles de ruido máximos permitidos. Según el informe, y tras una medición efectuada por la Policía Local, se comprobó que el establecimiento superó en ocho decibelios el máximo permitido, que es de 30. Esto supone una infracción muy grave, por lo que la multa propuesta es de 15.000 euros.

El Concello apunta que desde 2022 se registraron denuncias de vecinos de la zona por molestias por ruidos. De hecho, un informe policial de 2023 recoge que tenían "las puertas abiertas" durante una "actuación en directo", con lo que impedían el descanso nocturno.

En septiembre de ese año, la empresa se comprometió por escrito a no incumplir más la Ordenanza de protección contra la contaminación acústica, tomando así "las medidas correctoras oportunas". Esta norma castiga a los responsables de los locales que realicen su actividad con puertas abiertas, no controlen el aforo, excedan el horario o permitan la consumición en la calle.

No obstante, las quejas vecinales continuaron y, en noviembre de 2025, la Policía Local hizo una visita a una vivienda próxima al pub para realizar una medición de ruidos. El valor registrado fue de 38 decibelios, ocho más del máximo permitido, lo que supone una infracción muy grave. Para hacer esta medición se esperó a que cerrasen los demás locales de la zona, por lo que este pub es el único que generaba ruido en ese momento, sobre las cuatro de la madrugada.

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Además, en este caso se aprecian varios agravantes, ya que se volvieron a generar ruidos después de ser conocedores de las denuncias vecinales y de comprometerse a cumplir la norma. Además, el exceso de ruido es de noche, "lo que impide el descanso nocturno", según el informe.