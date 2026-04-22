Condenado a año y medio de cárcel por agredir sexualmente a una vecina de A Coruña mientras pasaban la noche en casa de un amigo

La Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a un año, seis meses y un día de prisión a un coruñés de unos cuarenta años que reconoció haber agredido sexualmente a una mujer, también vecina de la ciudad, mientras ambos pernoctaban en la casa de un amigo, en la localidad oleirense de Bastiagueiro. El tribunal señala que tuvo relaciones sexuales con la víctima pese a que ella le manifestó que no quería e intentó impedir que la desnudara, si bien le rebaja la pena porque el varón le pagó a la mujer 20.000 euros como indemnización del daño causado antes de la sentencia. En otro proceso judicial concluido recientemente, un varón aceptó dos años de cárcel por otra violación en Oleiros cometida en el domicilio de una amiga, y la Audiencia condenó a nueve años de cárcel por violación a un hombre que abusó de su compañera de piso.

De acuerdo con el fallo sobre los hechos de Bastiagueiro, la agresión ocurrió en febrero de 2022. La mujer que sufrió la agresión quedó con una amiga y otros conocidos, y fueron hasta un bar del barrio de O Mallos donde los estaba esperando el hombre que acaba de ser condenado. Una persona del grupo los invitó a ir a pasar la noche en su casa de Bastiagueiro, y, siempre según los hechos probados, el condenado manifestó durante el trayecto que estaba atraído por la chica y que intentaría "ligar" con ella.

Una vez en la casa, cuando el grupo estaba en el salón viendo una película, el sentenciado comenzó a manosear a la mujer "sin contar con su voluntad" y le realizó tocamientos íntimos. La mujer comenzó a encontrarse indispuesta poco después, por motivos "no debidamente esclarecidos", y se retiró a un dormitorio de la vivienda. Más tarde, el hombre entró en la habitación y empezó a despojarse de la ropa, pese a que ella le decía que "quería estar sola". La mujer, indica el tribunal, le dijo "que no quería tener relaciones íntimas con él", pero el varón "comenzó a comportarse con ella en un tono agresivo" y le sacó la ropa "venciendo la oposición de aquella". Tuvieron relaciones sexuales "si contar con la aquiescencia" de ella.

La mujer esperó a que el hombre se durmiese e intentó marcharse de la vivienda, pero la puerta estaba cerrada y no pudo hacerlo hasta el mediodía del día siguiente. Aquella misma tarde acudió al hospital para recibir asistencia y poco después puso una denuncia ante la Guardia Civil. El hombre reconoció los hechos y, contando como atenuante que haya indemnizado a la víctima por el daño causado, la condena acabó rebajada a un año y medio de prisión, en la que no tendrá que ingresar si no delinque durante dos años. También se le impone la prohibición de comunicarse con su víctima y una inhabilitación especial para actividades con menores de edad.