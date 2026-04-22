El espectáculo 'Corta el cable rojo' abre el EMHU este jueves con doble función en el teatro Colón

El Encuentro Mundial de Humorismo (EMHU) cuenta las horas para celebrar su sexta edición, que reunirá desde este jueves y hasta el próximo 3 de mayo a más de cuarenta artistas, profesionales y referentes del humor, la comedia y el ‘stand up’ como Álex Clavero, Carolina Iglesias, Eva Hache, Eva Soriano, Facu Díaz, Galder Varas, Ignatius Farray, Malena Alterio, Touriñán y Victoria Martín, que harán disfrutar al público de risas ininterrumpidas durante once jornadas. La programación cuenta con 19 espectáculos y actividades paralelas como conversaciones, proyecciones y exposiciones para convertir A Coruña en el epicentro de la comedia contemporánea. Muchos de los espectáculos ya han colgado el cartel de completo, aunque todavía es posible adquirir las últimas localidades disponibles en emhu.es y ataquilla.com.

El teatro Colón abrirá sus puertas este jueves 23 con una doble función a cargo de Corta el cable rojo, a las 19.30 horas y 22.00 horas, un “fenómeno de la improvisación” que cederá el testigo el viernes 24 al humor canario de Omayra Cazorla y su Disparate, y a una de las citas gratuitas más esperadas en cada edición, el Match de Impro protagonizado por la Escuela de Impro de A Coruña, con dos sesiones que tendrán lugar en Afundación.

Estirando el chicle, con Carolina Iglesias y Victoria Martín. / LOC

El primer fin de semana, la programación apuesta por los grandes formatos como la producción propia Animus locandi,protagonizada por David Perdomo, Ignatius Farray y Laura Márez; la doble función de Pintando a mona xuntos, el espectáculo conjunto de Miguel lago y Roberto Vilar; y el fenómeno de masas Estirando el chicle, que fue reconocido con el Premio EMHU Fenómeno 2022. Carolina Iglesias y Victoria Martín regresan al Encuentro Mundial de Humorismo para presentar por primera vez en Galicia, ante más de 1.600 personas en el Palacio de la Ópera, Estirando el chicle: el show de Mentira y Traición.

A partir del martes 29 tendrán lugar estrenos en Galicia como el nuevo directo del Yunez Chaib o Estoy como nunca de La Forte, además de visitas guiadas a la exposición Comedy Wildlife en la sede de Afundación. Los Cantones Cines, que se suman por primera vez como sede, acogerán la proyección de Sujétame el cubata y el coloquio posterior con JJ Vaquero, y con el estreno de Caso, de Rober Bodegas.

La sede de Afundación de A Coruña expone más de 70 fotografías que muestran diferentes especies de animales con una mirada cómica / Afundación

El viernes 1, el EMHU ofrecerá en el teatro Colón una curiosa charla sobre procesos creativos que nacen y se desarrollan en grupos de WhatsApp en la que participan Luis Piedrahita, Candela Sierra (Premio Nacional de Cómic 2025), Nikki García (la voz de Google Maps), el diseñador gráfico Riki Blanco, la productora Ximena Feijóo y Xavi Puig (El Mundo Today). La plaza de María Pita acogerá el espectáculo infantil El velocípedo mágico y desde el viernes 1 al domingo 3 se celebrará el primer curso de clown que ofrece EMHU impartido por Jöns Pappila.

Para cerrar con el broche de oro, la actividad se traslada a Palexco con las galas Humoris Causa y Chisteria Colectiva, con nombres como Eva Soriano, David Amor o Galder Varas. Esta recta final del EMHU también incluirá el humor físico de Wilbur, la grabación de Torreznos Podcast con Cocituber y Dani Fontecha, además de la poética de Daniele Finzi Pasca con Ícaro.

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El festival concluirá el domingo 3 con la charla Mi media comedia entre Eva Hache y Malena Alterio y con la gala vespertina Fantastic Colofon, conducida por Luis Piedrahita, Eva Hache y JJ Vaquero, en la que se entregarán los Premios EMHU 2026 a Malena Alterio, El Mundo Today y Daniele Finzi Pasca por su contribución al mundo del humor y la comedia. Figuras como Andreu Buenafuente, Antonio Resines, Marta González y Eva Hache han recibido este renacimiento en pasadas ediciones. Por primera vez, el EMHU premiará la creatividad en redes sociales con la incorporación al talento digital que este año se entregará a creadores de contenido en Galicia como Tamara García Romero (grtamara), Pablo Meixe, Santiago Caamaño (Champi Muros), María Foscaldo (Mery Fos), Xurxo Carreño, Pepe y Lucas Romeu (Pepe y Lucas), Oliva Lojo (Oliva sin hache), Oveya Nejra y Prado Rúa.