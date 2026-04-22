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AGENDA A CORUÑA

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 23 de abril

Los libros protagonizan hoy la agenda cultural, pero hay muchas más citas de ocio y cultura. ¡Descúbrelas!

Carolina Iglesias

Carolina Iglesias / EFE

RAC

Tertulia sobre la lectura como derecho humano

El Concello da Coruña celebra el acto central del Día del Libro con el coloquio A lectura é un dereito humano? a las 19.30 horas en la Biblioteca Municipal de Estudos Locais, con entrada libre hasta completar aforo.

19.30 horas. Biblioteca Municipal de Estudos Locais (Rúa Durán Loriga, 10)

Presentación de ‘Os libros durmidos’

La Biblioteca Provincial de la Diputación de A Coruña presenta este jueves a en su sede el libro Os libros durmidos, una obra que repasa la historia de la institución, dentro de la programación del Día del Libro.

18.30 horas. Biblioteca Provincial de la Diputación (Riego de Agua, 37)

Gala lírica y literaria en el centro Ágora

La Banda Municipal de Música da Coruña ofrecerá este jueves una gala lírica y literaria en el centro sociocultural Ágora con motivo del Día del Libro, dentro de su Ciclo de Primavera con entrada libre.

20.00 horas. Auditorio del Centro Ágora (Avenida Gramela, 27)

Exposición sobre la imprenta

La Biblioteca de la Casa Consulado acoge desde hoy una exposición sobre los orígenes del libro impreso,por el Día del Libro y su 220 aniversario. Abierta de martes a sábado por las mañana, y las tardes de martes y jueves.

16.30 horas. Casa Consulado (Plaza Pintor Álvarez Sotomayor, 1)

Firma de libros de Carolina Iglesias

La coruñesa Carolina Iglesias firmará ejemplares de su primera novela, Para siempre es mucho tiempo, este jueves a las 19.30 horas en Marineda City , en un acto abierto al público con motivo del Día del Libro.

19.30 horas. Marineda City (Estrada Baños de Arteixo, 43)

Puertas abiertas en la Biblioteca Militar

La jornada del Día del Libro se celebra en la Biblioteca Histórico Militar con horario de 09.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas, incluyendo una exposición de fondos históricos y la entrega de libros expurgados .

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Todo el día. Biblioteca Histórico Militar (Praza das Atochas, 14)

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