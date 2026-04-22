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AGENDA A CORUÑA

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 22 de abril

Presentaciones, proyecciones, conferencias... muchos planes hoy en la ciudad

Xoel López, en el Palacio de la Ópera de A Coruña

Xoel López, en el Palacio de la Ópera de A Coruña

RAC

Xoel López presenta ‘Oniria popular’

19.00 horas | El músico coruñés presenta en su casa las canciones de su nuevo disco, que acaba de salir publicado. Hará firma de discos y vinilos. La entrada es libre.

Fnac

Doña Vicenta, una abuela robot

19.00 horas | Conferencia para reflexionar sobre cómo las herramientas tecnológicas están transformando la educación de los más jóvenes y el uso consciente de la tecnología.

Sede Afundación

‘Todos nos llamamos Alí’

18.00 horas | Proyección de una de las películas más destacadas de Rainer Werner Fassbinder, que aborda la relación entre una mujer madura alemana y un inmigrante marroquí, así como el escándalo que genera.

Filmoteca de Galicia

Conferencia ‘Entrar en materia(s)’

19.00 horas | Antonio Raya, Cristóbal Crespo, Santiago Sánchez y Enrique Antelo, fundadores y socios del estudio coruñés VIER arquitectos, exponen su experiencia profesional en el Colegio de Arquitectos.

Colegio de Arquitectos

Fallo del Premio Fernando Arenas

20.00 horas | Acto en el que se anuncia el ganador de su galardón de novela y ensayo, con la presencia de Manuel Arenas, Javier Ozores, Begoña Peñamaría, José María Paz, Francisco Vázquez y Elena Galván.

Casino Sporting Club

‘As vinte almas de Maruja Mallo’

19.30 horas | Conferencia sobre la artista gallega de Laura Domínguez, licenciada en Historia del Arte, con un máster en Museología y otro en Educación, en la que hablará sobre su vida y obra.

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