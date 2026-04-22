A Coruña celebra el Día del Libro con librerías repletas y un auge de la lectura en papel: estas son las propuestas de los negocios de la ciudad

A Coruña se convierte este jueves en una inmensa biblioteca abierta donde los libros no solo se leen, sino que se celebran a sí mismos a través de historias que rinden culto a la tinta y al papel. En este Día del Libro, las estanterías coruñesas, además de ofrecer historias de ficción o ensayos históricos, guardan relatos que rinden homenaje al acto de leer, a las bibliotecas olvidadas y al oficio de escribir.

El 23 de abril no es una jornada cualquiera para el comercio local. Aunque la tradición de la rosa sea más propia de Cataluña, en la ciudad el ambiente resulta eléctrico. Juan Rodríguez, de la librería Galgo Azul, reconoce que hay mucho movimiento: "Hay gente que incluso reserva sus libros con antelación, nadie quiere quedarse sin su libro el día 23". Según su experiencia, el público es diverso, desde familias hasta lectores habituales que aprovechan para completar sus colecciones.

Para Alejandra Lata, de Berbiriana, el descuento del 10% es el gran reclamo, pero hay algo más profundo. "Está instaurado en la cultura popular y al final eso se nota", afirma. En su local, los clientes habituales piden consejo con un simple "dime qué me llevo", mientras los nuevos se pierden entre "las mesas de imprescindibles".

Erica Altiza en el escaparate de libros sobre libros de la librería Nobel / CASTELEIRO

El perfil del lector cambia, pero el interés permanece intacto. Erica Altiza, de Espacio Lector en A Coruña, Nobel, señala que la literatura asiática arrasa gracias a fenómenos como TikTok. "Ahora si alguna saga o libro se pone de moda en redes sociales, se agota en nada", asegura. Desde la librería Lume, Rober Cagiao destaca la variedad extrema de sus clientes tras cuatro meses de apertura. "Te piden desde el libro del rey hasta ediciones raras de Impedimenta o Asteroide", explica. Además, observa que los "vídeos con rankings semanales" en redes sociales impulsan ventas masivas.

Ana Fraga, de Cocodrilo Amarillo, percibe un "auge de la lectura en papel" frente a la saturación digital. "Los jóvenes buscan ahora ediciones especiales, con tapas duras y cantos pintados; el libro vuelve a ser un objeto de belleza", explica satisfecha con la nueva corriente. Ermitas Valencia regenta la librería Suevia, dedicada a la literatura gallega, y destaca como "el público joven, mayores de edad, son de los clientes que más acuden". Una tendencia que expone como muy positiva: "La verdad que en los últimos años los jóvenes se están interesando mucho y los padres para que sus niños pequeños lean en gallego".

El escaparate como declaración

En la librería Nobel, el Día del Libro se anuncia desde el cristal. Han decidido este año que su escaparate sea un homenaje directo al objeto que da sentido a su oficio: una selección dedicada exclusivamente a libros que hablan sobre libros. "Todo nace para fomentar la lectura", explica Erica, quien observa cómo la demanda en esta jornada supera incluso a los días grandes de la Navidad. "Pensamos y dijimos libros que hablen sobre libros, ¿por qué no? Parece que a la gente le interesa", indica.

En Moito Conto, la festividad incluye un mural lleno de tarjetas donde los "lectores habituales recomiendan sus obras favoritas" a desconocidos. "Cada año proponemos una cosa distinta y este mural está llamando mucho la atención, la gente busca recomendaciones y que mejor de otros lectores", indica Esther Gómez. Es esa conexión humana la que, según los libreros coruñeses, "mantiene vivo el sector".

Ocho libros sobre libros recomendados para este 23 de abril

Para quienes buscan perderse en relatos en los las bibliotecas son las protagonistas o los libreros los héroes de la función, los expertos de la ciudad proponen estas ocho recomendaciones imprescindibles de libros que hablan de libros:

El infinito en un junco. Este título de Irene Vallejo genera un consenso total entre los lectores. Juan Carlos Otero, de la histórica librería Arenas , lo define como "un hito que ha marcado la literatura española". Desde Moito Conto, Esther Gómez coincide: "La obra llega al corazón al narrar la épica aventura de cómo los libros han sobrevivido a lo largo de los siglos". Se trata de un ensayo divulgativo y apasionado que narra la historia de la creación de los libros en el mundo antiguo. Explora cómo la escritura y el papiro permitieron preservar el conocimiento, recorriendo la Grecia clásica , la Biblioteca de Alejandría , la fabricación de manuscritos y la labor de copistas y bibliotecarios.

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Una de las grandes apuestas de es esta obra de . Es un libro que ejemplifica el "auge de la literatura asiática" actual, donde la delicadeza y el refugio de los libros ofrecen un respiro al lector moderno. Esta novela muestra una librería misteriosa que solo aparece en durante la floración de los cerezos. Regentada por y su gata, ofrece refugio y libros sanadores a personas con duelos o penas del pasado. 84, Charing Cross Road. La obra de Helene Hanff es la recomendación personal de Ana Fraga desde Cocodrilo Amarillo. Una novela epistolar deliciosa que "relata la amistad real entre una escritora en Nueva York y su librero en Londres a través de cartas que destilan amor por las ediciones antiguas". La novela epistolar real recopila 20 años de correspondencia, desde 1949 hasta 1969.

La obra de es la recomendación personal de Ana Fraga desde Cocodrilo Amarillo. Una novela epistolar deliciosa que "relata la amistad real entre una escritora en Nueva York y su librero en Londres a través de cartas que destilan amor por las ediciones antiguas". La novela epistolar real recopila 20 años de correspondencia, desde 1949 hasta 1969. Bibliópatas e fobólogos. En la librería Suevia , Ermitas Valencia reivindica el talento local y el idioma gallego. Esta obra de la coruñesa Emma Pedreira explora con un título peculiar y sugerente todo el universo que rodea al mundo del libro. Se trata de un libro de relatos, tanto piezas cortas como más extensas, que explora la obsesión por los libros, la lectura y la escritura, mezclando amor y miedo hacia los libros, con personajes al borde de la razón.

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De (ilustrado por ), es la elección favorita de , desde , esta pequeña "joya ilustrada" es una obra visualmente fascinante que "explica el proceso creativo y el valor de la palabra", ideal para quienes ven el libro como un objeto de arte. La biblioteca de los nuevos comienzos. Otro de los pilares del escaparate de Nobel es el libro de Michiko Aoyama . Esta historia conecta con el "poder sanador de la lectura" y cómo el libro adecuado, en el momento preciso, puede cambiar el rumbo de una vida. La novela japonesa de tipo feelgood, gira en torno a cinco personas en Tokio que, estancadas en sus vidas, encuentran una pequeña biblioteca comunitaria. La bibliotecaria les recomienda libros inesperados y figuras de fieltro que cambian su perspectiva y les ayudan a iniciar nuevos caminos.

Otro de los pilares del escaparate de Nobel es el libro de . Esta historia conecta con el "poder sanador de la lectura" y cómo el libro adecuado, en el momento preciso, puede cambiar el rumbo de una vida. La novela japonesa de tipo feelgood, gira en torno a cinco personas en Tokio que, estancadas en sus vidas, encuentran una pequeña biblioteca comunitaria. La bibliotecaria les recomienda libros inesperados y figuras de fieltro que cambian su perspectiva y les ayudan a iniciar nuevos caminos. El libro de los libros. Aunque difícil de encontrar en algunas distribuciones, Alejandra Lata, de Berbiriana, lo señala como una obra "fascinante" de la editorial Nórdica. Un título donde diferentes autores e ilustradores se unen para homenajear la capacidad de los libros de transportarnos a otros mundos. Es una antología donde 46 autores reconocidos escriben "relatos inspirados" en ilustraciones del artista alemán Quint Buchholz sobre el tema de la lectura.

Un descuento con valor emocional

Todas estas recomendaciones conviven en un contexto común: el aumento de público en las librerías durante el 23 de abril. A la clientela habitual se suman lectores ocasionales que aprovechan el descuento del 10 % y se acercan en busca de un regalo o una recomendación. Este descuento marca la jornada que, para muchos, es la excusa perfecta para el "autorregalo".