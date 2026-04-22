Juicio de la Primitiva
Manuel Reija, acusado de quedarse con la Primitiva de 4,7 millones, en su última palabra: "Mi conciencia está tranquila. Esa persona de la que hablan no soy yo"
Visiblemente nervioso recordó los valores que le inculcaron sus padres para defenderse
El lotero de San Agustín, Manuel Reija, acusado de quedarse con la Primitiva millonaria, aprovechó su última palabra para defenderse, al concluir el juicio. "Mi conciencia está tranquila. Esa persona de la que hablan no soy yo", dijo.
Con un papel en la mano en el que llevaba escrito una reflexión y visiblemente nervioso, Reija recordó que desde que tiene "uso de razón" sus padres, tanto a él como a sus hermanos, les inculcaron "tres valores: responsabilidad, rectitud y honradez".
Además, manifestó su "indignación y decepción" porque en este caso se ha tratado de "dar la vuelta" de forma "retorcida" a un acto que hizo según "esos valores", que fue entregar el boleto tras encontrárselo en su administración.
"No soy perfecto, cometo errores, tengo defectos", dijo en su alegato, e indicó que si sus padres le están viendo ahora le dirían "estate tranquilo Manolo, se han equivocado de persona, esa persona tan vil y maliciosa no eres tú".
Y así concluyó: "Mi conciencia está tranquila. Esa persona de la que hablan no soy yo". Su hermano, Miguel Reija, tan solo agradeció el trato recibido durante el juicio.
- Terrazas secretas en A Coruña: las 6 joyas de barrio favoritas de los vecinos (de Lonzas a O Portiño) para merendar al sol esta primavera
- Así es el calendario del Deportivo en la recta final de Segunda División: rivales, viajes y duelos directos
- Nueva vida para el concesionario Conde Medín: el Concello presentará proyecto para dedicarlo a 'equipamientos públicos' en el segundo semestre de 2026
- Los Jove, Collazo y Modesto Rodríguez promueven pisos turísticos en dos edificios ruinosos en el centro de A Coruña
- Del primer Zara del mundo a supermercado Dia: el emblemático local de Juan Flórez, en A Coruña, ya tiene nuevo inquilino
- El lotero acusado de quedarse con la Primitiva millonaria: 'Cuando encuentro el boleto no tengo a nadie delante
- La Xunta anuncia una nueva oferta de empleo público con más de 800 plazas de libre acceso
- Francisco Vázquez, exalcalde de A Coruña, solicita al Deportivo no cambiar su topónimo