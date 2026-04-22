Así es la nueva colección de Etiem que viste al personal de los aeropuertos

El personal de facturación, embarque y coordinación de 36 aeropuertos españoles, entre ellos el de A Coruña, estrena uniforme gracias al proyecto de colaboración entre South Europe Ground Services (South) y la firma gallega Etiem. La nueva colección viste a más de 2.000 empleados con diseños que combinan funcionalidad, calidad y producción de proximidad. “Cada prenda ha sido diseñada para mejorar la movilidad, la ergonomía, la resistencia y la adaptación a diferentes condiciones climatológicas”, explican los impulsores del proyecto.

Trabajadoras de South junto a Javier Cañás, fundador de Etiem. / LOC

Unas 38.000 prendas adaptadas a los distintos perfiles y funciones del personal de South han sido confeccionadas en los talleres de Etiem en Galicia en colaboración con otros centros de la península, en un proyecto que "refuerza del papel de la industria textil gallega como socio estratégico" en proyectos de gran escala, según indica South, empresa de asistencia en tierra a aeronaves y pasajeros. Casi mil profesionales participaron en la fase inicial de consulta y un grupo representativo de trabajadores acompañó el desarrollo junto a Etiem, desde la selección de materiales hasta las pruebas de uso real.

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La nueva colección incorpora criterios de sostenibilidad, con un 95% de tejidos sostenibles y un 38% reciclados, y ha implicado a equipos de diseño, patronaje y producción, así como a la red de talleres, que han contribuido a "dinamizar el tejido productivo" y a abrir "nuevas oportunidades" en el ámbito de la moda corporativa.