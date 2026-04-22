El nuevo cálculo del Concello de A Coruña sube los costes de Nostián en más de un 24%: pagará 65,6 millones más

El Ayuntamiento de A Coruña prevé gastar un 24,5% adicional en el próximo contrato de Nostián que lo que estimó en enero. El año pasado, el Estado advirtió de que los cálculos municipales para el nuevo contrato de la planta municipal de tratamiento de residuos no eran viables. Como adelantó este diario, la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), que regula el Ministerio de Hacienda, señaló que las estimaciones del Ayuntamiento se basaban en que los municipios de la comarca agrupados en el Consorcio As Mariñas (Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada), sigan siendo clientes, algo que no está asegurado. Y que, incluso contándolos, los pagos que planteaban hacían que la concesión no fuese rentable. Ahora, tras recibir alegaciones de varias empresas, entre ellas la actual concesionaria, el Concello ha pasado de estimar un gasto de algo menos de 273 millones en los próximos 25 años a más de 338,5, casi una cuarta parte más, si bien la cifra final podría reducirse dependiendo del volumen que reciba la planta.

La decisión se tomó tras escritos presentados por tres empresas que se presentaron al concurso: FCC, Valoriza y Urbaser, esta última la actual concesionaria y que gestiona una planta que lleva con el contrato en prórroga desde 2020. Estas plantearon varias quejas, entre ellas que el Concello establecía un canon fijo, sin tener en cuenta los cambios en la demanda, o la posibilidad de que no estaba actualizado el coste de gestión de los rechazos, esto es, de los residuos que no se procesan y se envían a basurero. En los textos también se cita el informe de la ONE.

Actualizaciones de los cánones

El Ayuntamiento desestimó algunas alegaciones, como la petición de Valoriza de que se garantizase la incorporación del Consorcio As Mariñas, pero sí aceptó actualizar los costes y los pagos que prevé realizar a la empresa. El abono por rechazos sube de 72 a 94 euros por tonelada, y también se incrementa el pago del canon desde el tercer año de la concesión, que pasa de 104,5 a 112,6 euros, antes de contar el IVA. También se acepta ajustar los costes por tonelada en base al porcentaje de basura que reciba, lo que, de manera indirecta, permite prever una posible salida del Consorcio As Mariñas.

El tercer año se toma como referencia porque es en el que el Concello prevé que comience la explotación de la nueva planta de tratamiento con las mejoras que introduzca la adjudicataria. Siempre a partir de ese tercer año de los 25 que tendrá la concesión, si las toneladas que entran en planta son 132.000 o menos, el canon por cada una será de cerca de 131 euros, mientras que si es de 178.000 o más baja a poco menos de 99 euros. Así, el Concello mantiene la previsión de pagar a la futura concesionaria unos 9,5 millones de euros contando el IVA en cada uno de los dos primeros años, pero en los siguientes se pasa de 11,03 a casi 13,9 millones. Un sobrecoste, para el conjunto de la concesión, de más de 65,6 millones, si bien las empresas podrán ofertar rebajas.

Adaptación de los criterios

El año pasado, cuando este diario publicó los resultados del informe de la ONE, el Concello defendió que esta oficina «tiene tendencia a garantizar los ingresos de las empresas concurrentes», y que las cuentas presentadas por el Ayuntamiento aseguraban un equilibrio entre «las inversiones necesarias para prestar un servicio sin mermar partidas para otros fines y sin aumentar la carga a los ciudadanos». El Concello afirmó durante la tramitación del informe que los cálculos de la ONE no se ajustaban a la normativa. El BNG aceptó su versión.

Pero un informe municipal aprobado este miércoles por la Junta de Gobierno Local, que estima parcialmente las alegaciones, actualiza los gastos y aprueba el inicio del procedimiento de adjudicación del nuevo contrato, hace referencia al informe de la ONE en su justificación. Admite que este organismo concluyó que las previsiones municipales no permitirían "una recuperación íntegra de la inversión" para la empresa que entre, y ve "adecuado" introducir un nuevo cálculo para "reforzar su resiliencia y robustez" si cae la demanda. En "línea" con las recomendaciones de la ONE y de manera "plenamente coherente" con ella, aunque sosteniendo que mantiene "discrepancias técnicas".

Acumulación de basura

Mientras, en la planta se acumulan los residuos, después de que los trabajadores, que ya advirtieron de problemas por la implantación del quinto contenedor, dejasen de realizar horas extras. Según explica el presidente del comité de empresa, Hadrián Canosa, los empleados toman la decisión para pedir un aumento salarial, pues su sueldo "leva conxelado desde 2012", y en protesta por la "cantidade irrisoria" que cobran por la paga de productividad, que en algunos casos, afirma, no llega a los 50 euros anuales. "Non sei se a pranta aguantará quince días, ou lle dan solución ou non vai poder entrar lixo", advierte.

Canosa no entra a valorar el aumento de costes, que, señala, se basa en cálculos técnicos, pero si considera que el canon variable garantiza "unha maior viabilidade". Cerca de la mitad de los residuos provienen del Consorcio As Mariñas, indica, y "non hai garantías" de que este se mantenga durante los próximos 25 años, por lo que ve la medida "positiva".