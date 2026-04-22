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Nuevo corte de tráfico nocturno en A Coruña, en Alfonso Molina, por las obras en la pasarela entre estaciones

La circulación en sentido salida de la ciudad estará totalmente interrumpida desde las 22.00h de hoy miércoles 22 de abril hasta las 06.00h de mañana jueves día 23

Continúa la colocación de la pasarela entre estaciones sobre Alfonso Molina

Continúa la colocación de la pasarela entre estaciones sobre Alfonso Molina

RAC

Sandra Abad

Las obras de la nueva pasarela peatonal sobre la avenida de Alfonso Molina, en A Coruña, a la altura de las estaciones de autobuses y trenes provocarán un nuevo corte de tráfico en horario nocturno en las próximas horas. Según informa la Policía Local, entre las 22.00 horas de este miércoles 22 de abril y las 06.00 horas de mañana jueves, día 23, estará cortado el carril izquierdo de Alfonso Molina en sentido entrada a la ciudad y estarán cerrados todos los carriles en sentido salida.

Estos cortes de tráfico periódicos en el punto de Alfonso Molina donde se encuentra la nueva pasarela peatonal entre estaciones se han ido sucediendo, con diferente afectación, desde el inicio de las obras para su instalación. El hito más reciente en el avance de esta actuación fue la colocación --la semana pasada-- de una de las rampas laterales.

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La instalación de esta nueva pasarela peatonal en la avenida de Alfonso Molina a la altura de las estaciones de autobuses y ferrocarril ya está en su recta final. Tras el desmontaje de la antigua pasarela, que presentaba importantes deficiencias, y la instalación de un paso provisional para mantener comunicados los barrios de Os Mallos y Cuatro Caminos, ahora avanza la colocación de la nueva estructura en el lugar por donde siempre se ha cruzado entre la terminal de buses y la de trenes.

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