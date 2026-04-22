Ocho libros sobre libros recomendados para este 23 de abril

La literatura posee un poder único: la capacidad de explicarse a sí misma a través de sus propias páginas. En este Día del Libro, las estanterías de A Coruña no solo ofrecen historias de ficción o ensayos sesudos; muchas de ellas guardan relatos que rinden homenaje al acto de leer, a las bibliotecas olvidadas y al oficio de escribir. Para quienes buscan perderse en relatos donde las bibliotecas son las protagonistas o los libreros los héroes de la función, los expertos de la ciudad proponen estas ocho recomendaciones imprescindibles:

El infinito en un junco. Este título de Irene Vallejo genera un consenso total entre los lectores. Juan Carlos Otero, de la histórica librería Arenas, lo define como "un hito que ha marcado la literatura española". Desde Moito Conto, Esther Gómez coincide: "La obra llega al corazón al narrar la épica aventura de cómo los libros han sobrevivido a lo largo de los siglos". Se trata de un ensayo divulgativo y apasionado que narra la historia de la creación de los libros en el mundo antiguo. Explora cómo la escritura y el papiro permitieron preservar el conocimiento, recorriendo la Grecia clásica, la Biblioteca de Alejandría, la fabricación de manuscritos y la labor de copistas y bibliotecarios.

Este título de genera un consenso total entre los lectores. Juan Carlos Otero, de la histórica librería Arenas, lo define como "un hito que ha marcado la literatura española". Desde Moito Conto, Esther Gómez coincide: "La obra llega al corazón al narrar la épica aventura de cómo los libros han sobrevivido a lo largo de los siglos". Se trata de un ensayo divulgativo y apasionado que narra la historia de la creación de los libros en el mundo antiguo. Explora cómo la escritura y el papiro permitieron preservar el conocimiento, recorriendo la Grecia clásica, la Biblioteca de Alejandría, la fabricación de manuscritos y la labor de copistas y bibliotecarios. La librería mágica de los cerezos en flor. Una de las grandes apuestas de Erica Altiza en Nobel es esta obra de Takuya Asakura . Es un libro que ejemplifica el "auge de la literatura asiática" actual, donde la delicadeza y el refugio de los libros ofrecen un respiro al lector moderno. Esta novela muestra una librería misteriosa que solo aparece en Tokio durante la floración de los cerezos. Regentada por Sakura y su gata, ofrece refugio y libros sanadores a personas con duelos o penas del pasado.

Una de las grandes apuestas de Erica Altiza en Nobel es esta obra de . Es un libro que ejemplifica el "auge de la literatura asiática" actual, donde la delicadeza y el refugio de los libros ofrecen un respiro al lector moderno. Esta novela muestra una librería misteriosa que solo aparece en Tokio durante la floración de los cerezos. Regentada por Sakura y su gata, ofrece refugio y libros sanadores a personas con duelos o penas del pasado. 84, Charing Cross Road. La obra de Helene Hanff es la recomendación personal de Ana Fraga desde Cocodrilo Amarillo. Una novela epistolar deliciosa que "relata la amistad real entre una escritora en Nueva York y su librero en Londres a través de cartas que destilan amor por las ediciones antiguas". La novela epistolar real recopila 20 años de correspondencia, desde 1949 hasta 1969.

La obra de es la recomendación personal de Ana Fraga desde Cocodrilo Amarillo. Una novela epistolar deliciosa que "relata la amistad real entre una escritora en Nueva York y su librero en Londres a través de cartas que destilan amor por las ediciones antiguas". La novela epistolar real recopila 20 años de correspondencia, desde 1949 hasta 1969. Bibliópatas e fobólogos. En la librería Suevia, Ermitas Valencia reivindica el talento local y el idioma gallego. Esta obra de la coruñesa Emma Pedreira explora con un título peculiar y sugerente todo el universo que rodea al mundo del libro. Se trata de un libro de relatos, tanto piezas cortas como más extensas, que explora la obsesión por los libros, la lectura y la escritura, mezclando amor y miedo hacia los libros, con personajes al borde de la razón.

En la librería Suevia, Ermitas Valencia reivindica el talento local y el idioma gallego. Esta obra de la coruñesa Emma Pedreira explora con un título peculiar y sugerente todo el universo que rodea al mundo del libro. Se trata de un libro de relatos, tanto piezas cortas como más extensas, que explora la obsesión por los libros, la lectura y la escritura, mezclando amor y miedo hacia los libros, con personajes al borde de la razón. El cementerio de los libros olvidados. Para Rober Cagiao, responsable de Lume, esta saga de Carlos Ruiz Zafón captura la "ilusión por los libros". Es la recomendación ideal para "quienes desean sentir esa atmósfera mítica de entrar en una gran biblioteca y perderse entre pasillos infinitos", según explica el responsable de la librería. Es una tetralogía ambientada en la Barcelona de la posguerra, centrada en el misterio, la literatura y la familia Sempere. Narra el descubrimiento de un libro maldito que le arrastra a secretos oscuros, intrigas y tramas de amor y muerte.

Para Rober Cagiao, responsable de Lume, esta saga de captura la "ilusión por los libros". Es la recomendación ideal para "quienes desean sentir esa atmósfera mítica de entrar en una gran biblioteca y perderse entre pasillos infinitos", según explica el responsable de la librería. Es una tetralogía ambientada en la Barcelona de la posguerra, centrada en el misterio, la literatura y la familia Sempere. Narra el descubrimiento de un libro maldito que le arrastra a secretos oscuros, intrigas y tramas de amor y muerte. Escribir. De Murray McCain (ilustrado por El Zorro Rojo), es la elección favorita de Juan Rodríguez, desde Galgo Azul, esta pequeña "joya ilustrada" es una obra visualmente fascinante que "explica el proceso creativo y el valor de la palabra", ideal para quienes ven el libro como un objeto de arte.

De (ilustrado por El Zorro Rojo), es la elección favorita de Juan Rodríguez, desde Galgo Azul, esta pequeña "joya ilustrada" es una obra visualmente fascinante que "explica el proceso creativo y el valor de la palabra", ideal para quienes ven el libro como un objeto de arte. La biblioteca de los nuevos comienzos . Otro de los pilares del escaparate de Nobel es el libro de Michiko Aoyama . Esta historia conecta con el "poder sanador de la lectura" y cómo el libro adecuado, en el momento preciso, puede cambiar el rumbo de una vida. La novela japonesa de tipo feelgood, gira en torno a cinco personas en Tokio que, estancadas en sus vidas, encuentran una pequeña biblioteca comunitaria. La bibliotecaria les recomienda libros inesperados y figuras de fieltro que cambian su perspectiva y les ayudan a iniciar nuevos caminos.

. Otro de los pilares del escaparate de Nobel es el libro de . Esta historia conecta con el "poder sanador de la lectura" y cómo el libro adecuado, en el momento preciso, puede cambiar el rumbo de una vida. La novela japonesa de tipo feelgood, gira en torno a cinco personas en Tokio que, estancadas en sus vidas, encuentran una pequeña biblioteca comunitaria. La bibliotecaria les recomienda libros inesperados y figuras de fieltro que cambian su perspectiva y les ayudan a iniciar nuevos caminos. El libro de los libros. Aunque difícil de encontrar en algunas distribuciones, Alejandra Lata, de Berbiriana, lo señala como una obra "fascinante" de la editorial Nórdica. Un título donde diferentes autores e ilustradores se unen para homenajear la capacidad de los libros de transportarnos a otros mundos. Es una antología donde 46 autores reconocidos escriben "relatos inspirados" en ilustraciones del artista alemán Quint Buchholz sobre el tema de la lectura.