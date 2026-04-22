Orange desarrollará una plataforma de IA para pymes desde la Ciudad de las TIC de A Coruña.

El Centro de Servicios Avanzados (CSA) de la Cidade das TIC de A Coruña será el epicentro de una inicitiva para desarrollar la plataforma IA4B de Orange, un espacio de inteligencia artificial pensado para facilitar el acceso a la IA a pymes coruñesas y de todo el territorio estatal. Orange, marca principal del grupo de telecomunicaciones al que también pertenece la gallega R, ha resultado adjudicataria de una subvención de más de 1,3M millones del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) destinados al desarrollo --en este centro de servicios avanzados para empresas-- del proyecto IA4B en el marco del “Programa de Infraestructuras Estratéxicas Abertas” del Igape.

"El objetivo de este proyecto es generar cadenas de valor y conectar empresas tractoras con otras de menor tamaño que se puedan beneficiar de recursos de alto valor añadido", según informa R en un comunicado.

La plataforma IA de Orange llevará la inteligencia artificial a pequeñas y medianas empresas "para democratizar el uso y los beneficios de la Inteligencia Artificial y mejorar la productividad y competitividad de los negocios con los referentes de la soberanía y control de los datos y la aplicación de la legislación europea en el contexto IA (AI Act RGPD)", añade la nota informativa.

La infraestructura del Centro de Servicios Avanzados de la Ciudad de las TIC de A Coruña se apoya en energía renovable "reforzando el enfoque de eficiencia y cumplimiento ambiental para responder también a los fundamentos de energía y sostenibilidad".

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El pasado mes de diciembre la Conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, María Jesús Lorenzana, visitó el CSA de la Cidade das TIC, donde Orange desarrollará el proyecto, para conocer sobre el terreno los detalles de la plataforma IA4B: Inteligencia Artificial para Empresas. Lorenzana destacó la propuesta de Orange al combinar dos elementos esenciales: el acompañamiento a las empresas tecnológicas para que puedan desarrollar soluciones innovadoras y la puesta a disposición del empresariado gallego de estos productos punteros.