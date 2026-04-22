Ricardo Darín y Andrea Pietra vuelven a A Coruña con ‘Escenas de la vida conyugal’, de Ingmar Bergman

Los actores Ricardo Darín y Andrea Pietra repiten en A Coruña tras su éxito con el clásico de Ingmar Bergman ‘Escenas de la vida conyugal’. Serán cinco únicas funciones en el teatro Colón que tendrán lugar del 24 al 28 de junio, tras agotar localidades en 2025 y conquistar a más de un millón de espectadores. Este jueves, salen a la venta las entradas en Ataquilla a partir de las 11.00 horas.

Junto a Vigo y Barcelona, A Coruña es parada seleccionada de la nueva gira por España para que el público pueda volver a disfrutar de una historia “tan íntima como universal” para retratar la vida de Juan y Mariana: una pareja atravesada por el amor, la rutina, las contradicciones y las rupturas. “Cada función se convierte en una experiencia única, donde la cercanía con los personajes genera una conexión directa y conmovedora con el espectador”, explica la organización.

Ricardo Darín y Andrea Pietra en 'Escenas de la vida conyugal'. / Catalina Orcesi

Dirigida por la directora argentina Norma Aleandro, la adaptación teatral de Ingmar Bergman apuesta por interpretaciones profundamente humanas, que transitan con naturalidad entre el humor, la ternura y el dolor. Cuenta con la producción de DG Entertainment y la colaboración de Teatriming.

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'Escenas de la vida conyugal' fue concebida por Bergman en 1973 como una miniserie para la televisión sueca, con Liv Ullman y Earlan Josephson como protagonistas. Aquella versión de cinco horas de duración despertó tanto interés que en su último capítulo congregó frente al televisor a más de la mitad de la población sueca. Se presentó en numerosos países, se llevó al cine y obtó a premios como el Globo de Oro o el Bafta. En 1981, Ingmar Bergman la estrenó en el teatro en Munich, donde se encontraba exiliado voluntariamente. La adaptación de Norma Aleandro se estrenó en 2013 en el teatro Maipo de Buenos Aires y desde entonces ha recorrido las principales ciudades de Argentina, España, Chile, Uruguay y Perú, agotando entradas en todas sus funciones.