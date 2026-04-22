Las entradas para El Último de la Fila en Riazor siguen a la venta tras el veto al estadio

El Último de la Fila no tocará en Riazor, pero Ticketmaster sigue vendiendo las entradas para este recinto, con precios que van de los 82 a los 94 euros. Según adelantó LA OPINIÓN, la actuación del 13 de junio no podrá celebrarse en el estadio municipal después de que el Ayuntamiento decidiera no permitir el uso del recinto por coincidir el recital con las fechas del play off de ascenso a Primera División en el que podría participar el Deportivo. Se busca, por tanto, una nueva ubicación, pero no es fácil, porque estaba previsto un aforo de 26.000 personas. El Ayuntamiento anunció el concierto en mayo del año pasado y LaLiga desveló las fechas del play off poco después, a primeros de junio.

El Concello, en contacto con los promotores, no tiene constancia oficialmente de que ya se haya elegido una nueva localización, por lo que siguen sobre la mesa las opciones de trasladar el concierto al estadio universitario de Elviña o a los muelles de Calvo Sotelo y la Batería. Por la capacidad de estos lugares, existe la posibilidad de dividir el evento en dos o tres noches, para dar cabida a todo el público con entrada.

Por ahora, las localidades siguen a la venta. Y ya son pocas las disponibles, en sectores superiores de Preferencia, Marathon y Tribuna. Hay que tener en cuenta, además, que buena parte del aforo vendido para Riazor es sentado y que los precios son diferentes según la ubicación escogida.

Ante esta situación, la candidata del BNG a la Alcaldía, Avia Veira, criticó este miércoles la "falta de rigor, falta de seriedad y total improvisación” del Gobierno local, al que pide "transparencia".Veira ha dirigido varias preguntas al Gobierno local para conocer qué alternativas se manejan y en qué momento solicitó el promotor del concierto el uso del estadio de Riazor, si fue antes o después de iniciar la venta de billetes.

Para el PP, este es un "nuevo ridículo internacional" del Ejecutivo municipal tras el de la renuncia del Ayuntamiento a que la ciudad sea sede del Mundial 2030 de fútbol.

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Preguntado sobre si habrá conciertos en Riazor, el concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage, manifestó este miércoles que "el futuro no está escrito" y puso el foco en "un gran recinto como es el Coliseum", además de destacar el "buen trabajo que se está haciendo para que la ciudad pueda disfrutar de eventos musicales de gran relevancia".