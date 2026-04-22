El tiempo en A Coruña: el sol toma el mando y pilota una semana primaveral

El refranero y las frases hechas recogen situaciones repetidas que a menudo nos encontramos en la vida cotidiana, y si hay un dicho que hoy resulta apropiado para hablar del tiempo en A Coruña es el manido "después de la tormenta siempre llega la calma". En las últimas horas, y en las próximas, comprobaremos que, una vez más, esta máxima meteorológica se cumplirá en A Coruña y en el resto de Galicia, ya que la descarga de aparato eléctrico que ayer por la tarde atronaba a los ciudadanos del área coruñesa queda, ahora, atrás y llega un nuevo giro de timón en el plano meteorológico. Había aviso por tormenta, y tronó.

Ahora el sol se pone al mando para desdibujar el mapa de la inestabilidad de un martes marcado por el calor y los chubascos tormentosos para pintar un nuevo horizonte en el que las nubes pierden protagonismo y luce un panorama típicamente primaveral. Tanto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como Meteogalicia prevén una semana completa, a contar desde hoy, de tiempo estable, seco y principalmente soleado en A Coruña, con algún matiz que expondremos a continuación al detallar cómo viene cada día durante lo que queda de esta semana y comienzos de la próxima.

De momento hoy miércoles día 22 de abril A Coruña registrará una jornada con pocas nubes aunque comenzará con algunas brumas, según avaza la Aemet. Las temperaturas se normalizan --tras el bochorno de ayer, con máximas disparadas-- y regresan a valores normales para un mes de abril, con unos 20 ó 21 grados de máxima según las previsiones de Aemet y Meteogalicia.

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Mañana jueves día 23 también será un día de tiempo muy estable en A Coruña, con el sol como protagonista y con máxima de 18 ó 19 grados.

Para el viernes día 24, más de lo mismo: tiempo muy estable en A Coruña aunque con algunas nubes que alternarán con claros a lo largo de toda la jornada. La máxima se mantendrá alrededor de los 17 ó 18 grados.

Durante el fin de semana se incrementa la nubosidad pero se mantiene una baja probabilidad de lluvias en A Coruña, con temperaturas sin cambios. Tanto el sábado como el domingo se esperan cielos más cubiertos pero previsiblemente la inestabilidad que podría causar chubascos de tipo tormentoso en puntos del interior de Galicia no afectará al área coruñesa más que con cielos algo encapotados.

Y en sus avances para los primeros compases de la próxima semana, tanto la Aemet como Meteogalicia prevén por ahora un patrón parecido al que marcará la recta final de esta semana, con baja probabilidad de precipitaciones en A Coruña y un horizonte de tiempo primaveral que marcará el camino hacia la recta final de abril, aunque previsiblemente las lluvias regresarán antes de terminar el mes. Más información.