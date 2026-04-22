La Torre de Hércules de A Coruña reabre las visitas al monumento tras la paralización de las obras

El monumento más reconocido de A Coruña, la Torre de Hércules, faro romano más antiguo del mundo en funcionamiento, retoma este miércoles 22 de abril las visitas a su interior que posibilitan subir hasta la terraza superior. El Consorcio de Turismo de la ciudad ha decidido reanudar la opción de que turistas y coruñeses puedan hacer un recorrido por el interior y subir las 234 escaleras del monumento tras más de un mes en el que no era posible hacerlo por obras en el faro.

Sin embargo, esta reapertura es provisional y condicionada por la reanudación de las obras que se está realizando la Xunta de Galicia en la base del monumento. El monumento interrumpió su actividad habitual el pasado 16 de marzo para comenzar el plan de actuación que consistía en profundizar en las excavaciones de la base del monumento. “El objetivo es mejorar la experiencia de los visitantes y darle un nuevo impulso al faro y su entorno en materia divulgativa”, declaraba la alcaldesa Inés Rey antes del inicio de estas obras.

La previsión era que la Torre, incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, estuviese cerrada al público hasta el mes de junio. Tan solo se permitía la entrada a aquellos grupos que lo tenían reservado previamente. La realidad finalmente será distinta. Los trabajos de mejora de la accesibilidad y de adecuación del área arqueológica se paralizaron solo unos días después de comenzar. Fue en uno de los cuatro lotes de las obras, en el de trabajos de mantenimiento de elementos estructurales en la zona arqueológica, en donde no se pudo seguir avanzando.

Compra de entradas

Ahora la Torre de Hércules lleva un mes con esta parte de las obras paralizadas y las visitas también. El monumento no ha podido visitarse durante el inicio de la primavera y en la Semana Santa, una de las épocas de mayor trasiego de turistas en la ciudad. Según explicó la alcaldesa la pasada semana, la previsión era retomar las actuaciones a la mayor brevedad. "Estuvieron paradas por un asunto administrativo de un permiso que faltaba", expresaba Rey. "En O Gran Camiño Merelles [director de la Axencia de Turismo de Galicia] me confirmó que vamos a intentar retomar esta semana [por la pasada] o el lunes [antes de ayer]", completaba la alcaldesa. Por el momento las obras no han podido reiniciarse y sí que lo hacen las visitas.

Compra de entradas online para la Torre de Hércules / LOC

Las entradas para acceder pueden comprarse tanto en el Centro de Interpretación de Atención al Visitante, situado en el aparcamiento del monumento, como a través de la página web de la Torre, aunque las franjas de compra se abren hora a hora. De hecho, aunque se posibilita la compra online, la venta se realiza para la franja de entrada inmediatamente siguiente a la compra, no pudiéndose adquirir las entradas con la antelación habitual. En condiciones normales se permitiría comprar tickets hasta tres días antes. Esto se debe a que no se sabe con certeza cuándo se retomarán las actuaciones. De hecho, todavía puede verse a la hora de la compra en la página web el mensaje de que la Torre está cerrada, aunque se permite la compra.

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Obras

Los trabajos, además de continuar con las excavaciones, incluían la renovación de la Sala Giannini, la mejora de la terraza superior y del edículo, la instalación de iluminación ornamental y el acondicionamiento de los senderos Espazo Natural de Interese Local (ENIL). Este plan de actuación sobre el faro romano declarado Patrimonio de la Humanidad está impulsado por Xunta y Concello y cuenta con una inversión de casi un millón de euros financiados por los fondos europeos Next Generation.