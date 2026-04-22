¿Qué usos pueden dársele al inmueble del concesionario Conde Medín de A Coruña que tendrá una nueva vida?

El histórico inmueble de la avenida do Ferrocarril que albergó en su día al concesionario Conde Medín que lleva años abandonado tendrá una nueva vida. El Concello de A Coruña pactó en 2020 la cesión con los antiguos propietarios, y en 2023 promovió un cambio de uso para dedicarlo a usos públicos y “revitalizar y regenerar” la zona de este edificio que está en el entorno de Lonzas, Os Mallos y la estación de tren.

Tal y como explicaba este miércoles LA OPINIÓN, tras dos años y medio sin novedades en los que el Ayuntamiento tuvo que realizar obras de reparación urgentes, fuentes del Gobierno local señalan que la concejalía de Planificación Estratéxica está trabajando para "tener un proyecto de equipamiento público" en el segundo semestre de este año, si bien todavía se está estudiando su "alcance".

El Ejecutivo local no aclara cuáles serán los fines a los que se dedicará el edificio, y los grupos municipales del PP y el BNG indican que no conocen "ninguna" novedad sobre el futuro del inmueble desde que, en diciembre de 2023, respaldaron la iniciativa municipal para permitir usos públicos.

¿Para qué se podrá usar?

El inmueble tiene clasificación de equipamiento administrativo público. Dentro de la normativa urbanística coruñesa en esta categoría entran servicios administrativos tanto de administraciones públicas como de Correos, servicios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, servicios de prevención como parques de bomberos, servicios funerarios como cementerios y tanatorios, así como mataderos o recintos feriales. Si bien, dentro de esta parcela solo encajarían los primeros usos, los de oficinas públicas o de las fuerzas de seguridad.

Concesionario Conde Medín en Lonzas / Gus de la Paz

La memoria de cambio de uso indicaba que “merece la pena conservar y rehabilitar la totalidad de este edificio”, de los años 50 del siglo pasado, y que “está claro que el uso a implantar será el administrativo”.

Policía Local y espacios para el vecindario

La noticia fue bien recibida por los colectivos vecinales, que reclamaron que el inmueble se convirtiese en un centro útil para los residentes de la zona. Desde la Plataforma Veciñal Os Mallos pidieron que hubiese espacios para el vecindario, y consideraron positivo que se instalasen oficinas públicas que “estén más cercanas y no en el centro”. También afirmaron que sería “bienvenida” una instalación de la Policía Local, una posibilidad, indicó la entidad vecinal a este diario, de la que “se habló” en el pasado pero de la que desde el Ayuntamiento “no nos dieron conocimiento”. También propusieron “zonas de ocio” para jóvenes, así como espacios con Internet en los que se pueda estudiar.

La asociación de comerciantes Distrito Mallos señaló que la creación de espacios para estudiantes es una petición que viene “muy de atrás” y pidió el Conde Medín sea un inmueble “polivalente y abierto” en el que se puedan reservar espacios. Para Distrito Mallos, el edificio debería funcionar como “un recinto ferial pero a pequeña escala”, con espacio para que los comerciantes abran una oficina, que albergue torneos y permita “ampliar la oferta” del centro cívico.