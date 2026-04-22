Vecinos del Agra, en A Coruña, se manifestarán contra el plan urbanístico para las Adoratrices y el Observatorio

La Asociación Veciñal Agra ha convocado una manifestación para este sábado 25 de abril, a las 17.30 horas, en rechazo al plan de urbanización del Gobierno local y los promotores para el ámbito del Parque del Agra. En un comunicado difundido este miércoles, el colectivo vecinal denuncia que la propuesta municipal supone “un atentado” contra el barrio y reclama que ese suelo se destine a las zonas verdes y espacios de ocio que, a su juicio, necesita una de las áreas más densamente pobladas de A Coruña.

La marcha partirá del número 66 de la calle Barcelona con el objetivo de llegar hasta el nuevo parque del Agra, donde la entidad quiere escenificar su oposición al proyecto y volver a exigir “o parque que o barrio precisa e en xustiza merece”. La asociación sostiene que el Ejecutivo municipal no ha mostrado “nin o máis mínimo respecto” hacia la vecindad y critica que se insista en una actuación que, en su opinión, añade más cemento a un entorno ya muy castigado urbanísticamente.

Un plan con 400 viviendas

La protesta se produce después de que el Gobierno municipal presentase una modificación del planeamiento para este ámbito que, según la documentación avanzada a comienzos de abril, mantiene en la práctica la edificabilidad ya prevista en la normativa actual. El cambio reduce de forma mínima la superficie edificable total, de algo más de 39.300 a unos 39.200 metros cuadrados, lo que permite conservar una previsión de alrededor de 400 viviendas entre el nuevo polígono y los terrenos que quedarían fuera de él.

La propuesta redefine además el reparto de ese aprovechamiento urbanístico. Dentro del ámbito del Parque del Agra se concentran algo más de 20.800 metros cuadrados edificables, mientras que otros más de 18.300 corresponden a parcelas excluidas del polígono, entre ellas los terrenos de las antiguas Adoratrices. En el interior del parque se contemplan edificios de bajo y seis alturas, con un 40 % de vivienda protegida, mientras que en su entorno se prevén bloques de hasta 14 plantas adosados a medianeras ya existentes.

El BNG no dio su apoyo al proyecto

El debate político sobre esta operación urbanística sigue abierto. El pasado 10 de abril, el Gobierno local retiró del pleno la modificación al no tener atados los apoyos necesarios para sacarla adelante y pactó con el BNG aplazarla hasta mayo y abrir una mesa de trabajo con participación vecinal. Los nacionalistas defendieron entonces que el documento presentaba “moitas deficiencias”, que incluso los informes técnicos advertían de problemas y que debía rebajarse la edificabilidad prevista, aunque sin cerrar la puerta a que pudiera haber alguna vivienda en el ámbito.

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En ese contexto, la movilización convocada por la Asociación Veciñal Agra busca presionar tanto al Ejecutivo municipal como a los grupos que tendrán que posicionarse en las próximas semanas. La entidad insiste en que el barrio no puede asumir otra operación residencial de gran volumen y reclama que el futuro del espacio se decida priorizando una gran zona verde y de esparcimiento tras el descontento con el nuevo parque del Agra.