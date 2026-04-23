Unos 1.000 vehículos de ocasión llegan este fin de semana a ExpoCoruña
Los asistentes podrán descubrir la oferta de concesionarios oficiales de la comarca y novedades del sector como el incremento de marcas chinas
El salón del vehículo usado y de ocasión CarOutlet regresa a ExpoCoruña este fin de semana con cerca de 1.000 vehículos de concesionarios oficiales de la comarca. Desde este jueves 23 y hasta el domingo 26, los asistentes podrán descubrir novedades como la incorporación de los concesionarios Arrojo e Integral Motion o el incremento en el sector de marcas chinas, que continúan ganando espacio en el mercado del automóvil.
En una superficie de 13.000 metros cuadrados, se exhibirán modelos como del tipo SUV, deportivos, urbanos, familias, coupés, así como una amplia variedad de vehículos híbridos y eléctricos. Todos ellos, listos para la entrega inmediata.
Se podrá comparar precios, características y condiciones, y para quienes todavía no tengan claro qué modelo se ajsuta mejor a sus necesidades, la feria cuenta con una red de profesionales para asesorar a los clientes.
Las entradas pueden adquirirse a un precio de 3 euros en la web y en taquilla durante la celebración del evento.
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