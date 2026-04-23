El aumento de la mano de obra y el hormigón reduce el tamaño de los edificios de los nuevos platós de la Ciudad de las TIC, en A Coruña

Los nuevos platós previstos en la Ciudad de las TIC de A Coruña reducirán su tamaño por el incremento de los costes de construcción. Hace un año la sociedad Pedralonga Estudios, un proyecto de una decena de empresas en colaboración con el Clúster Audiovisual Galego y la Universidade da Coruña (UDC), obtuvo licencia municipal para construir nuevos edificios que albergasen estudios y oficinas, con un presupuesto de ejecución de unos 4,1 millones de euros, pero los promotores señalan que han sufrido un "aumento de costes" tanto por ajustes necesarios para el proyecto como por el aumento de la mano de obra. La Junta de Gobierno Local dio este miércoles el visto bueno a una reforma de la licencia, que mantiene el precio pero reduce sus dimensiones.

Siempre de acuerdo con los promotores, hubo que realizar ajustes de la estructura y la cimentación porque la información del estudio geotécnico era errónea, y otra de las naves se tuvo que desplazar para afectar problemas de cimentaciones. La estructura metálica prevista para la cubierta de las naves se ha convertido en "inviable" por el sobrecoste de los materiales y las dificultades para recibirlos en plazo. Por ello se han cambiado por un sistema de hormigón, una solución más pesada y que también afecta a la estructura.

Subida del hormigón

Pero las empresas consultadas para suministrar el hormigón respondieron que por la "alta demanda" de los materiales y la "saturación" del mercado los precios tendrían que subir "considerablemente" para tenerlos en los plazos previstos para la obra. A esto se suma el incremento de la "mano de obra", según consta en la solicitud de modificación de la licencia analizada por la Junta de Gobierno.

En conjunto, de acuerdo con los promotores, el sobrecoste sería de un millón de euros, casi un 25% más de lo que se calculó inicialmente que valdría la ejecución material. El monto a pagar sería sustancialmente mayor, pues en el coste de ejecución material no cuenta gastos como el IVA o el beneficio de las empresas contratadas para realizar los trabajos.

Recorte del 14% de la superficie

Si el proyecto original preveía construir 6.578 metros cuadrados en los dos platós previstos, contando todas las plantas, pero la superficie se reduce en unos 950, un descenso del 14,5%. El plató 2 reduce en algo su longitud, disminuyendo la superficie construida y alejándola de edificios ya existentes para prevenir problemas en las cimentaciones. Tendrá un pequeño bloque de servicio de cuatro metros de alto.

El plató 1 tiene unas dimensiones de 50 por 40 metros en planta, y una altura de 14 metros, y un edificio de servicios de pequeño tamaño del que se opta por reducir las dimensiones del sótano, llevando instalaciones a la cubierta. También se elimina la primera planta de los dos edificios de apoyo, llevando todos los servicios de esta planta a la baja. Los promotores tendrán seis meses para iniciar la obra y dos años para construir los nuevos platós, que se suman a Coruña Estudio Inmersivo, construido por la Diputación en la Ciudad de las TIC y que ya gestiona la sociedad.