Cambios en el tráfico en la ronda de Outeiro: una nueva rotonda dará acceso a la futura estación intermodal de A Coruña

La remodelación de la avenida del Ferrocarril, en el tramo comprendido entra la ronda de Outeiro y la calle General Rubín, reordenará por completo dos de los nudos clave del acceso a la futura intermodal de A Coruña. El proyecto, aprobado ayer en la Junta de Gobierno local y que sale a licitación este jueves, no solo renovará la sección de la vía, sino que actuará de forma directa sobre los dos extremos del ámbito con dos glorietas que adaptarán la circulación a los nuevos flujos del tráfico y del transporte.

El gran frente de este proyecto estará en la glorieta de la ronda de Outeiro, que dejará atrás su trazado circular actual, de 18 metros de radio, para convertirse en un elemento de forma aproximadamente ovalada, con extremos circulares con radio exterior de 8 y 10 metros. Ese rediseño servirá para reordenar las conexiones con Marqués de Figueroa, Bella Avenida y el ramal procedente de Alfonso Molina. Desde esta rotonda se dará acceso a la futura estación de tren. En su entrada superior, la ronda de Outeiro pasará de los tres carriles actuales por sentido a dos.

Así quedarán las dos nuevas rotondas en la avenida del Ferrocarril / LOC

Una glorieta en la intersección con General Rubín

Según figura en el pliego técnico, otro de los cambios principales será la construcción de una glorieta de 14 metros de radio exterior en la intersección con General Rubín, donde actualmente no existe ninguna rotonda. La nueva pieza permitirá ordenar los cambios de sentido en este punto, y al mismo tiempo, encajar la salida de vehículos de la estación de A Coruña-San Cristóbal, de forma que puedan incorporarse con más claridad hacia la ronda de Outeiro.

El proyecto también prevé modificar la sección transversal de la avenida para habilitar en el margen izquierdo una franja de alrededor de 100 metros de longitud que funcionará como parada de autobuses y espacio de intercambio de viajeros entre el bus y el tren, en el lateral de la fachada principal de la estación de tren, en la avenida del Ferrocarril. A esa reorganización se suma la inclusión de un carril bici en la ronda de Outeiro, dentro de una actuación con la que el Concello vincula esta reforma a su estrategia de movilidad y ampliación de la red ciclista. Junto a la construcción de ambas rotondas, la actuación incluye reposición de redes de saneamiento y pluviales, renovación de pavimentos y aceras, ajardinamiento de isletas, instalación de hidrantes, adaptación de la red semafórica, nueva señalización y colocación de mobiliario urbano y barandillas.

El Concello cifra la actuación en casi 1,5 millones de euros y tiene un plazo de ejecución de diez meses. El Gobierno local enmarca la obra en la transformación del entorno de la estación y en el plan de regeneración de Os Mallos y Sagrada Familia, financiado en parte con fondos europeos Feder. En la comparecencia posterior a la Junta, el concejal de Economía e Planificación Estratéxica, José Manuel Lage, defendió que la intervención forma parte de una cadena de proyectos que, sumados, superan los cinco millones de inversión.