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El Consorcio cancela su concierto en el teatro Colón por enfermedad de uno de sus miembros

La devolución de las entradas podrá solicitarse hasta el 25 de mayo

Cartel de la gira De Mocedades a El Consorcio.

Cartel de la gira De Mocedades a El Consorcio. / LOC

RAC

El concierto de El Consorcio previsto para este viernes 24 de abril en A Coruña ha sido cancelado debido a la enfermedad de uno de los componentes del grupo. El teatro Colón, escenario donde iba a tener lugar la actuación a partir de las 20,00 horas, acaba de anunciar en redes sociales la cancelación del recital que volvería acercar a la ciudad a Amaya Uranga, Estíbaliz Uranga, Iñaki Uranga y Carlos Zubiaga en su gira ‘De Mocedades a El Consorcio’.

Quienes ya habían adquirido entradas para el concierto podrán tramitar su devolución desde este jueves 23 hasta el 25 de mayo, ambos días incluidos. Las compras realizadas a través de ataquilla.com se devolverán automáticamente, mientras que las entradas adquiridas en la taquilla de la plaza de Ourense se devolverán en el mismo lugar, a donde habrá que acudir para solicitar el importe de las localidades.

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A principios de 2025, el público coruñés tuvo la ocasión de disfrutar de canciones como Eres tú, popularizada por Mocedades, y más grandes éxitos como Desde que tú te has ido o La otra España, incluidos en una extensa trayectoria con más de cinco décadas en la música española que los llevó a conquistar el Grammy Latino en 2016.

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