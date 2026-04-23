El Consorcio cancela su concierto en el teatro Colón por enfermedad de uno de sus miembros
La devolución de las entradas podrá solicitarse hasta el 25 de mayo
El concierto de El Consorcio previsto para este viernes 24 de abril en A Coruña ha sido cancelado debido a la enfermedad de uno de los componentes del grupo. El teatro Colón, escenario donde iba a tener lugar la actuación a partir de las 20,00 horas, acaba de anunciar en redes sociales la cancelación del recital que volvería acercar a la ciudad a Amaya Uranga, Estíbaliz Uranga, Iñaki Uranga y Carlos Zubiaga en su gira ‘De Mocedades a El Consorcio’.
Quienes ya habían adquirido entradas para el concierto podrán tramitar su devolución desde este jueves 23 hasta el 25 de mayo, ambos días incluidos. Las compras realizadas a través de ataquilla.com se devolverán automáticamente, mientras que las entradas adquiridas en la taquilla de la plaza de Ourense se devolverán en el mismo lugar, a donde habrá que acudir para solicitar el importe de las localidades.
A principios de 2025, el público coruñés tuvo la ocasión de disfrutar de canciones como Eres tú, popularizada por Mocedades, y más grandes éxitos como Desde que tú te has ido o La otra España, incluidos en una extensa trayectoria con más de cinco décadas en la música española que los llevó a conquistar el Grammy Latino en 2016.
- Nueva vida para el concesionario Conde Medín: el Concello presentará proyecto para dedicarlo a 'equipamientos públicos' en el segundo semestre de 2026
- La terraza frente a Barrañán con una de las mejores vistas de Galicia: a 20 minutos de A Coruña y con un arroz 'espectacular
- Terrazas secretas en A Coruña: las 6 joyas de barrio favoritas de los vecinos (de Lonzas a O Portiño) para merendar al sol esta primavera
- Así es el calendario del Deportivo en la recta final de Segunda División: rivales, viajes y duelos directos
- Frank Armando Ponte, inmigrante peruano en A Coruña: 'Llegué escapando del Tren de Aragua, dormí en la calle, y ahora me di de alta como autónomo y emprendí
- Francisco Vázquez, exalcalde de A Coruña, solicita al Deportivo no cambiar su topónimo
- El Deportivo repite día ante el Cádiz y sumará dos viernes seguidos: horario confirmado por LaLiga
- La defensa del lotero de A Coruña acusado de quedarse con la Primitiva millonaria pide su absolución: 'Desde el minuto 1 se reconoció como no propietario del boleto