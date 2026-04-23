El Consorcio cancela su concierto en el teatro Colón por enfermedad de uno de sus miembros

El concierto de El Consorcio previsto para este viernes 24 de abril en A Coruña ha sido cancelado debido a la enfermedad de uno de los componentes del grupo. El teatro Colón, escenario donde iba a tener lugar la actuación a partir de las 20,00 horas, acaba de anunciar en redes sociales la cancelación del recital que volvería acercar a la ciudad a Amaya Uranga, Estíbaliz Uranga, Iñaki Uranga y Carlos Zubiaga en su gira ‘De Mocedades a El Consorcio’.

Quienes ya habían adquirido entradas para el concierto podrán tramitar su devolución desde este jueves 23 hasta el 25 de mayo, ambos días incluidos. Las compras realizadas a través de ataquilla.com se devolverán automáticamente, mientras que las entradas adquiridas en la taquilla de la plaza de Ourense se devolverán en el mismo lugar, a donde habrá que acudir para solicitar el importe de las localidades.

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A principios de 2025, el público coruñés tuvo la ocasión de disfrutar de canciones como Eres tú, popularizada por Mocedades, y más grandes éxitos como Desde que tú te has ido o La otra España, incluidos en una extensa trayectoria con más de cinco décadas en la música española que los llevó a conquistar el Grammy Latino en 2016.