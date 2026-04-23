Cuatro hayas rojas adornan el entorno del Obelisco.

El Obelisco cuenta desde este jueves con nuevo arbolado. El Concello ha plantado cuatro hayas rojas que adornarán su entorno, una actuación que forma parte de la reforma que se lleva a cabo en los Cantones. La incorporación de elementos naturales da continuidad a la plantación de seis encinas en las inmediaciones del teatro Colón y a la obra que unirá las dos mitades de los jardines de Méndez Núñez con la creación de un paseo que, respetando la estética y vegetación de los jardines, ofrecerá una mayor integración.

“Los cambios que estamos introduciendo tienen como objetivo principal hacer la zona más agradable para vivir y más verde para la ciudadanía”, señala la alcaldesa Inés Rey. El Concello cifra en más de 5.000 los árboles plantados desde el año 2020 en la ciudad, con un plan que "no solo busca aumentar el número de plantaciones", sino que se centra en seleccionar las especies que "mejor se adaptan" a las distintas localizaciones.