Los dueños del restaurante Fu abrirán un buffet libre en A Coruña para comer desde el desayuno hasta la cena

Los amantes de la cocina asiática podrán disfrutar próximamente de uno de los proyectos más interesantes del año en el entorno de la plaza de España, justo al lado del bar Par 28 en un edificio que fue rehabilitado. La familia responsable del restaurante Fu, uno de los mejores chinos de la ciudad, abrirá un nuevo establecimiento que funcionará como buffet libre desde las 8.00 hasta las 24.00 horas.

Allí, los comensales podrán disfrutar de desayunos, comidas, meriendas y cenas. Además de sus ya conocidos platos del local en la calle Torreiro, ahora ofrecerán desayunos y meriendas de su país natal. No todos los platos estarán disponibles desde su apertura, prevista para el próximo 8 de mayo, pero poco a poco se irán incorporando a la carta.

Este es el tercer proyecto que impulsan en la ciudad la familia responsable del restaurante Fu. El pasado año abrieron en el barrio de Monte Alto Wok by Fu, un establecimiento situado en el antiguo local de El de Alberto. En el local y a domicilio ofrecen platos sencillos como arroz frito, wok o noodles, con pasta casera hecha por ellos mismos.

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Esta familia china llegó hace más de cuatro años desde China para abrir su primer restaurante en la calle Torreiro, a pocos metros de La Bombilla. Allí ofrecen una cocina china diferente a lo habitual, con platos propios del norte de su país natal que triunfa, entre otros, entre proveedores chinos de Inditex que viajan a la ciudad.