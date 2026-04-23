¿Tienes entradas para El Último de la Fila en el estadio de Riazor de A Coruña? Estas son las opciones tras su traslado al Monte do Gozo de Santiago
La organización ofrece diferentes alternativas en función de la entrada adquirida para A Coruña y abrirá una nueva venta para Santiago
El traslado del concierto de El Último de la Fila en A Coruña al Monte do Gozo en Santiago por el veto municipal al uso del estadio de Riazor implica cambios para quienes ya hubieran adquirido localidades para el recital en el recinto coruñés el 13 de junio, fecha que se mantiene en Compostela. Estas son las alternativas que ofrece la organización del concierto, que abrirá una nueva venta al público en general después de dar soluciones a los que ya dispongan de localidades.
- Entradas de pista y movilidad reducida. Quienes dispongan de estas localidades para el estadio de Riazor no deberán realizar nuevas gestiones. Según la organización, el "precio y disposición se mantienen igual" para el Monte do Gozo. "Podrán acceder al nuevo recinto sin necesidad de realizar ninguna gestión adicional", indica.
- Entrada de pista. Aquellos seguidores de El Último de la Fila con esta localidad para Riazor y que no quieran acudir al concierto en Santiago tendrán la "opción de solicitar el reembolso en un plazo máximo de 30 días, del 23 de abril al 23 de mayo incluido, a través del canal de venta por el que fueron adquiridas (Ticketmaster)".
- Entrada de grada (Tribuna, Preferencia y Marathón). La organización asegura que "se procederá a la devolución automática de todas las entradas" para estas ubicaciones. Sus titulares podrán acceder a una "preventa prioritaria exclusiva para que puedan adquirir nuevas entradas para el nuevo recinto si así lo desean durante 48 horas antes de abrir la venta general a todo el público". La preventa estará disponible desde el lunes 27 de abril a las 11.00 horas hasta el miércoles 29 de abril a las 10.59.
- Nuevas entradas. La venta general de entradas para el nuevo concierto de El Último de la Fila en el Auditorio Monte do Gozo de Santiago de Compostela estará disponible a partir del miércoles 29 de abril a las 11.00 horas a través de Ticketmaster, "único canal oficial de venta de entradas para este evento", indica la organización. Su precio será de 80 euros más gastos de gestión.
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