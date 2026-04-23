La Fundación María José Jove y la Fundación Inibic comienzan terapias con perros para pacientes jóvenes de salud mental en el Hospital de A Coruña

El Hospital Materno Infantil del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) inaugura un nuevo programa de terapia con perros dirigido a adolescentes atendidos en el Hospital de Día de Salud Mental Infanto-Juvenil. Gracias al trabajo y la interacción con los animales, los pacientes pueden mejorar su bienestar emocional, motivación terapéutica y habilidades sociales. La iniciativa se ha puesto en marcha gracias a la colaboración entre la Fundación María José Jove (FMJJ) y la Fundación Pública Galega de Investigación Biomédica (Inibic).

“La experiencia clínica de estos meses ha sido muy positiva. A pesar de que por el momento existen escasos estudios clínicos y los que existen tienen un tamaño muestral pequeño, los pacientes están disfrutando de las sesiones mejorando la adherencia general al tratamiento y han descrito reducción de los niveles de ansiedad durante las propias terapias”, explica la coordinadora del Hospital de Día de Salud Mental Infanto-Juvenil e investigadora del INIBIC, la doctora Laura Vigo.

Este nuevo programa está dirigido a adolescentes con dificultades emocionales o diagnósticos de ansiedad, depresión o problemas de regulación emocional. Los perros operan como una herramienta complementaria y con perspectiva clínica en las sesiones semanales de terapia con los pacientes.

Los grupos son reducidos, de entre cuatro y diez participantes, y trabajan durante una hora. Las terapias con perros, que se desarrollan dentro de la unidad de Salud Mental, están dirigidas y coordinadas por personal especializado en intervención asistida con animales. Las diferentes actividades incluyen dinámicas adaptadas a sus intereses, cuidados del perro, entrenamiento básico, juegos o interacción guiada.

Los perros de apoyo terapéutico del Chuac. / LCO

Con el enfoque de este nuevo programa, los profesionales de la Unidad de Salud Mental esperan una mejora en la estabilidad emocional de los jóvenes a través de la interacción con perros de terapia. Esta iniciativa, que supone mayor participación y compromiso, permite a los pacientes trabajar aspectos como la comunicación, la responsabilidad o la autoestima en un entorno seguro. El ambiente terapéutico más acogedor y el vínculo con el animal generan un clima más participativo, lo que contribuye a mejorar la expresión de sus emociones.

La coordinadora de la Unidad de Investigación de Terapia Ocupacional en Intervenciones no Farmacológicas de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidade da Coruña, profesora y doctora, Adriana Ávila Álvarez, acompaña a la doctora Vigo en el proyecto. Según señalan, el programa se desarrolla bajo estrictos protocolos sanitarios y de bienestar animal, siguiendo la normativa internacional en intervención terapéutica asistida con animales.

Referentes en terapia con perros

“Esta iniciativa refuerza nuestro compromiso con la humanización de la asistencia sanitaria, incorporando estrategias innovadoras que sitúan en el centro las necesidades emocionales y sociales de los pacientes. Un avance que es posible gracias a la firme apuesta que compartimos con el Chuac por promover una atención más cercana, integral y centrada en la persona”, señala la responsable del área de Salud de la Fundación María José Jove, Emma Justo.

Esta fundación comenzó su apuesta por la terapia asistida con animales en entornos hospitalarios en 2016, cuando arrancó su colaboración con el Hospital de A Coruña. En ese primer caso, el programa pionero se realizó en la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana del Hospital Materno Infantil Teresa Herrera. Ese año, los perros de terapia actuaron como facilitadores terapéuticos para personas con limitaciones físicas o mentales.

Gracias a esta iniciativa, el Chuac se convirtió en el primero de Galicia y uno de los primeros de España en permitir el acceso de perros con fines terapéuticos. Este programa se mantiene vigente en el centro hospitalario y ha dado lugar a otros nuevos proyectos, que han sido impulsados con el aval del impacto positivo observado en los pacientes y su bienestar emocional.

Desde 2022, en el Hospital Materno Infantil se realiza también un estudio piloto con menores de entre dos y seis años que analiza los efectos de la terapia asistida con animales. Además, desde 2024, la iniciativa Uniendo Pisadas funciona para niños hospitalizados de entre dos y quince años con un enfoque lúdico y terapéutico. Estas actividades están orientadas a mejorar aspectos emocionales y sociales durante su ingreso a través del juego y la interacción con perros.

En el Hospital Marítimo de Oza mantienen dos programas similares. En la unidad de Psiquiatría, uno está dirigido a personas con dolencias mentales. En este, los pacientes utilizan perros como herramienta para fomentar su autonomía y sus habilidades sociales con el objetivo de mejorar la calidad de vida con actividades terapéuticas integrales. El segundo programa, Coa túa mascota, permite a pacientes de la unidad de Cuidados Paliativos contar con sus propias mascotas dentro del entorno hospitalario en sus fases finales de vida.