Frente común contra el cáncer en A Coruña: llega la Rede de Concellos Contra o Cancro

La Diputación de A Coruña y la Asociación Española Contra el Cáncer presentaron el jueves, 23 de abril, en el Espacio Avenida Abanca de A Coruña, la Rede de Concellos Contra o Cancro (RCCC), una alianza que refuerza la prevención y el apoyo a pacientes oncológicos, promoviendo la salud en toda la provincia. El lanzamiento de esta iniciativa se inscribe en un contexto en el que el cáncer sigue erigiéndose como uno de los principales retos de salud pública. En la provincia de A Coruña se detectaron cerca de 8.000 nuevos diagnósticos en el último año —7.959—, y más de 16.000 personas conviven con la enfermedad, haciendo frente a un impacto transversal, que traspasa lo sanitario para impregnar el ámbito social, emocional, económico y familiar, informaron los impulsores de la iniciativa.

Comunidad que acompaña

La Rede de Concellos Contra o Cancro se organiza en torno a tres líneas de actuación: prevención, acompañamiento y comunidad. Buscan prevenir mediante la promoción de estilos de vida saludables; acompañar no solo a las personas enfermas, sino también a sus familiares; e impulsar la acción comunitaria con programas de voluntariado.

El proyecto reforzará la coordinación entre concellos, servicios sociales, atención primaria y la propia Asociación, conformando una estructura estable de cooperación a nivel provincial. La iniciativa se respalda en la experiencia de la Asociación Española Contra el Cáncer en A Coruña: 32 profesionales, 775 voluntarios y presencia en 45 concellos, que permite atender a más de 2.500 personas al año con servicios gratuitos de apoyo psicológico, social y rehabilitador.

Entre las acciones que desempeñarán se incluyen la creación de espacios libres de humo, campañas de sensibilización, programas comunitarios y ofrecer recursos de apoyo a pacientes y familiares. Contará con un presupuesto de más de 200.000 euros que permitirá reforzar el equipo técnico, mejorar actuaciones y valorar su impacto.

Igualdad de acceso

El acto contó con la presencia del presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y del presidente de la Xunta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en A Coruña, Javier Álvarez Barbeito, así como diputados provinciales, miembros del Consejo Provincial de la Asociación, voluntarios y alcaldes de distintos concellos de la provincia. Álvarez Barbeito se refirió a la red como "un novo paso" en el camino a recorrer "para que as oportunidades dos pacientes sexan as mesmas", sin importar dónde residan.

Durante su intervención, González Formoso hizo hincapié en la importancia del papel de los concellos como administración más cercana a la ciudadanía, señalando el objetivo con el que nace la red: "Garantir que todas as persoas, independentemente do lugar onde vivan, teñan acceso a apoio, información e recursos".

El presidente provincial incidió en la necesidad de paliar las desigualdades entre territorios, especialmente en aquellos municipios de áreas rurales y semiurbanas, donde el acceso a los servicios especializados conlleva una mayor dificultad. Formoso describió el proyecto como "unha gran rede de coidado, compromiso e esperanza, construída da man da Asociación Española Contra o Cancro, e coa implicación activa dos concellos da provincia".