La oficina de Abanca junto al Obelisco, en la esquina de Rúa Nueva con el Cantón Grande de A Coruña, cerrada por obras
Por su céntrica ubicación y porque dispone de varios cajeros en su fachada, es una de las oficinas de referencia para los clientes de la entidad
Los clientes de Abanca en A Coruña encontrarán cerrada por obras una de las oficinas más céntricas de la ciudad. Se trata de la sucursal situada en la esquina de Rúa Nueva con el Cantón Grande, a pocos metros del Obelisco. Por su localización en pleno corazón del casco urbano coruñés y porque dispone de varios cajeros en su fachada, se trata de uno de los puntos más concurridos por los usuarios coruñeses de Abanca.
Esta oficina que ahora se encuentra cerrada por obras está a pocos metros de la sede central de Abanca en la confluencia de Rúa Nueva con San Andrés y muy cerca también del nuevo Espacio Abanca en el edificio del antiguo cine Avenida --una instalación corporativa que aúna el encuentro de cultura, innovación y vanguardia tecnológica-- y se encuentra en un punto de encuentro habitual para muchos ciudadanos.
Ahora esta sucursal de Abanca junto al Obelisco presenta su fachada vallada por un cierre que aísla la vía pública de las obras que se están ejecutando en el interior de sus instalaciones.
- Nueva vida para el concesionario Conde Medín: el Concello presentará proyecto para dedicarlo a 'equipamientos públicos' en el segundo semestre de 2026
- La terraza frente a Barrañán con una de las mejores vistas de Galicia: a 20 minutos de A Coruña y con un arroz 'espectacular
- Terrazas secretas en A Coruña: las 6 joyas de barrio favoritas de los vecinos (de Lonzas a O Portiño) para merendar al sol esta primavera
- Así es el calendario del Deportivo en la recta final de Segunda División: rivales, viajes y duelos directos
- Frank Armando Ponte, inmigrante peruano en A Coruña: 'Llegué escapando del Tren de Aragua, dormí en la calle, y ahora me di de alta como autónomo y emprendí
- Francisco Vázquez, exalcalde de A Coruña, solicita al Deportivo no cambiar su topónimo
- El Deportivo repite día ante el Cádiz y sumará dos viernes seguidos: horario confirmado por LaLiga
- La defensa del lotero de A Coruña acusado de quedarse con la Primitiva millonaria pide su absolución: 'Desde el minuto 1 se reconoció como no propietario del boleto