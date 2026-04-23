Los clientes de Abanca en A Coruña encontrarán cerrada por obras una de las oficinas más céntricas de la ciudad. Se trata de la sucursal situada en la esquina de Rúa Nueva con el Cantón Grande, a pocos metros del Obelisco. Por su localización en pleno corazón del casco urbano coruñés y porque dispone de varios cajeros en su fachada, se trata de uno de los puntos más concurridos por los usuarios coruñeses de Abanca.

Esta oficina que ahora se encuentra cerrada por obras está a pocos metros de la sede central de Abanca en la confluencia de Rúa Nueva con San Andrés y muy cerca también del nuevo Espacio Abanca en el edificio del antiguo cine Avenida --una instalación corporativa que aúna el encuentro de cultura, innovación y vanguardia tecnológica-- y se encuentra en un punto de encuentro habitual para muchos ciudadanos.

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La oficina de Abanca junto al Obelisco, en la esquina de Rúa Nueva con el Cantón Grande de A Coruña, cerrada por obras. / LOC

Ahora esta sucursal de Abanca junto al Obelisco presenta su fachada vallada por un cierre que aísla la vía pública de las obras que se están ejecutando en el interior de sus instalaciones.