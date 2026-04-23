PararLaGuerra convoca una manifestación este domingo al mediodía ante el Obelisco de A Coruña contra los ataques a Irán y Gaza

El Obelisco de A Coruña se convertirá, a las 12.00 horas de este domingo 25 de abril, en la ubicación de una de las concentraciones que la plataforma PararLaGuerra ha convocado en 180 localidades de toda España contra los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y Gaza. El acto, que se presentó este jueves en el edificio de Sindicatos de A Coruña, incluirá la lectura de un manifiesto de la organización, que se fundó "tras los criminales ataques de Hamás el 7 de octubre" de 2023 y denuncia el "atroz genocidio israelí en la Franja de Gaza". Está firmado por entidades y partidos como PSOE, Sumar, UGT o CC. OO., además de personalidades como los gallegos Julia Otero, Gonzo o Antón Losada.

El texto empieza con un "no al Genocidio" y reclama "Palestina Libre", incidiendo en que no es deseable "ni terrorismo, ni genocidio". "Rechazamos tajantemente los ataques ejecutados por EE. UU. e Israel contra Irán, que suponen una violación del derecho y la legalidad internacional", señalan los promotores, que considera que estas acciones son "una grave amenaza para la paz en la región y un peligro para la paz mundial". En dicho texto, la organización también condena "con energía" el "régimen criminal de los ayatolás" y el "asesinato de miles de personas, especialmente en las movilizaciones de hace tres meses".

"Todo nuestro apoyo al pueblo iraní, y en especial a las mujeres, en su lucha por la democracia y la igualdad. Es el pueblo iraní quien debe decidir su futuro. Pero nada justifica los salvajes bombardeos de EE. UU. e Israel con el asesinato de miles de inocentes", continúa. PararLaGuerra llama a los demócratas "a condenar esta agresión, defender el derecho internacional y trabajar por una paz justa y duradera en Oriente Medio, que debe incluir un alto el fuego permanente, el fin de los ataques en Líbano, del genocidio en Gaza y el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino de acuerdo a la legalidad internacional".

Las movilizaciones se harán bajo el lema "Tenemos que detener la guerra en Oriente Medio (No olvidemos Gaza)", y se convoca en unas ciento ochenta localidades de todo el Estado, de las que veintiuna serán en Galicia, la mayoría de ellas el día 25 a las 12 horas. En la provincia de A Coruña, además de en la ciudad del mismo nombre, se realizarán en Santiago de Compostela, Ferrol, Toques, Rianxo, Padrón (días 24 a las 12 horas), Betanzos, Ribeira, Melide (día 24 a las 20 horas) y Pontedeume (día 24 a las 20 horas).

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La provincia de Lugo tendrá movilizaciones en Lugo, Monforte de Lemos y San Cibrao (Cervo); mientras que la de Ourense las verá en Xinzo de Limia y O Barco de Valdeorras. Otras seis localidades de la provincia de Pontevedra también tienen convocadas concentraciones: Pontevedra, Vigo, Redondela, Tui, Vilagarcía de Arousa y Moaña.